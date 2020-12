Presidenti Trump kthehet herët në Uashington mes betejave politike

Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë asnjë arsye për këtë ndryshim, por kjo përkon me synimin e Kongresit për të anashkaluar një veto të presidentit ndaj një projektligji të rëndësishëm mbi mbrojtjen, me kërkesën e tij për të rritur stimulin financiar për amerikanët si dhe me një rritje të tensioneve me Iranin.