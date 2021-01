Facebook do të rikthejë ndalimin e reklamave politike në Xhorxhia

Facebook tha të martën se Xhorxhia do të bëhet përsëri pjesë e ndalimit ekzistues të reklamave politike të kompanisë së mediave sociale të mërkurën, pas balotazhit në këtë shtet.

"Kjo është pjesë e përpjekjeve tona të vazhdueshme për të zvogëluar potencialin e konfuzionit ose abuzimit", u tha Facebook kompanive të reklamave në një email të parë nga agjencia e lajmeve Reuters.

Muajin e kaluar, Facebook tha se do të pezullonte ndalimin e përkohshëm të reklamave politike në Xhorxhia, ndërsa shteti përgatitej për zgjedhjet e balotazhit që do të përcaktonin se cila parti do të ketë kontrollin në Senatin e Shteteve të Bashkuara.

Facebook dhe Google vendosën të ndalonin reklamat politike pas zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit si pjesë e masave për të luftuar keqinformimin dhe abuzimet e tjera në faqet e internetit. Google e pezulloi ndalimin në dhjetor, duke thënë se nuk e konsideronte më periudhën pas-zgjedhore si një "situatë delikate".

Facebook tha të martën se çdo reklamë në lidhje me zgjedhjet e balotazhit në Xhorxhia do të ndalohej dhe reklamuesit që më parë lejoheshin të postonin reklama në lidhje me zgjedhjet e balotazhit në Xhorxhia nuk do të jenë në gjendje të publikojnë reklama të reja politike.

Facebook nuk iu përgjigj menjëherë pyetjeve se kur do të hiqej pauza e përgjithshme.