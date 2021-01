Në prag të inaugurimit, Presidenti i zgjedhur Biden nderon viktimat e koronavirusit

Zoti Biden do të përballet gjithashtu me detyrën e mbikëqyrjes së shpërndarjes dhe administrimit të vaksinave kundër COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë mbetur pas me objektivin e tyre të vaksinimit, me vetëm 12.3 milionë vaksina të injektuara nga më shumë se 31 milionë të shpërndara që nga 15 janari, sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.