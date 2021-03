OBSH: Rriten infeksionet me koronavirus në shkallë globale

Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se për herë të parë në shtatë javë infeksionet e reja me koronavirus janë rritur globalisht. Zyrtarët shprehën shqetësimin se rastet mund të rriten ndjeshëm sërish.

Sipas OBSH-së rritja e rasteve ka ndodhur në katër rajone: në dy kontinentet Amerikane, në Mesdheun Lindor, Evropë dhe Azinë Juglindore. Sipas zyrtarëve ky zhvillim ishte "zhgënjyes, por jo befasues" dhe mund të lidhet me zbutjen e masave kufizuese.

Sipas OBSH-së do të ishte "jorealiste" të mendohej se pandemia mund të ndalet deri në fund të vitit.

Paralajmërimet vijnë pas një rënie të mprehtë të rasteve me koronavirus dhe vdekjeve në shumë pjesë të botës, zhvillim që së bashku me prodhimin e vaksinave, kishin rritur shpresat se përhapja e koronavirusit do të vazhdonte me një prirje drej rënies.

Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara, zyrtarët e shëndetësisë po paralajmërojnë për një shtim tjetër të rasteve që mund të ketë lidhje me variantet e reja të virusit.

Vendi po përballet ndërkaq me një mungesë kritike vaksinash, gjë që ka shtyrë një numër në rritje ekspertësh të shëndetit publik të sugjerojnë përdorimin e vetëm një doze nga vaksinat e parashikuara të përdoren me dy të tilla.

Por doktor Anthony Fauci, kreu i Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive, i tha gazetës “Washington Post” të martën se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të zbatojnë regjimin me dy doza të vaksinave të Pfizer-BioNTech dhe Moderna-s.

Doktor Fauci paralajmëroi se kalimi tek strategjia me një dozë mund t'i linte njerëzit më pak të mbrojtur dhe të bëhej shkak për përhapjen e varianteve të ndryshme të virusit.

Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive i tha gazetës se "hendeku mes ofertës dhe kërkesës do të zvogëlohet shumë shpejt e më pas do të kapërcehet" pasi kompanitë Pfizer e Moderna të përmbushin zotimin e tyre për të siguruar 220 milionë doza deri në fund të marsit, së bashku me zotimin e kompanisë Johnson & Johnson për të shpërndarë 20 milionë doza të vaksinës së saj me një doze, brenda këtij muaji.