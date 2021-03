Shqipëri, bien dukshëm vdekjet, rastet e reja e të shtruarit me COVID në javën e fundit

Java që u mbyll shënoi një përmirësim të dukshëm të situatës së Koronavirusit në Shqipëri, me një rënie si të vdekjeve, rasteve të reja e po ashtu dhë të shtrimeve në spitale. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, të përpunuara nga Zëri i Amerikës tregojnë se numri i viktimave nga COVID 19, ra me 25.8 përqind, duke zbritur në 104 humbje jete, nga rekordi i 140 vdekjeve të rregjistruara në javën pararendëse (2 Mars -8 Mars). Bëhet fjalë për shfrat më të ulta që prej një muaji. E marta e kaluar ishte dita më numrin më të lartë, (17 vdekje) ndërsa e enjtja ajo me nivelin më të ulët (12 vdekje). Ndërsa në 24 orët e fundit, Ministria njoftoi për 15 qytetarë që kanë humbur jetën: 4 qytetarë nga Tirana, 3 qytetarë nga Fieri, 2 qytetarë nga Korça, 2 qytetarë nga Durrësi, 1 qytetar nga Shkodra, 1 qytetar nga Kruja, 1 qytetar nga Elbasani, dhe 1 qytetar nga Skrapari, të moshave 34- 82 vjeç.

Një ulje të fortë, prej 25 përqind pësuan edhe shtrimet në të katër spitalet COVID në kryeqytetet dhe në tre trukturat e tjera rajonale. Nëse në fund të javës pararendëse kishte 646 pacientë, deri pasditen e kësaj të hëne, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, kishte 485 të shtruar, nga të cilët 23 në terapi intensive dhe 9 të tjerë në intubim.

Ndonëse testimet mbetën thuajse në të njejtat kuota, me një total prej 22.232 tamponësh përgjatë gjithë javës, numri i rasteve të reja ra me 20 përqind, duke zbritur në nivelin e 4.437 të infektuarish, kuota më e ulët që prej dy muajsh. Në 24 orët e fundit, numri i të prekurve ra po ashtu në nivelin më të ulët që prej 25 Janarit, me 543 raste: 188 raste në Tiranë, 38 në Shkodër, 37 në Durrës, 31 në Fier, 30 në Elbasan, 19 në Sarandë, 17 në Mirditë, 16 në Vlorë, 15 në Përmet, nga 13 raste në Gjirokastër, Pogradec, nga 12 raste në Lushnje, Finiq, 11 në Delvinë, 9 në Kamëz, nga 8 raste në Kurbin, Kavajë, 7 në Gramsh, nga 6 raste në Pukë, Kuçovë, nga 5 raste në Korçë, Mallakastër, Peqin, nga 4 raste në Krujë, Lezhë, Berat, Prrenjas, nga 3 raste në Librazhd, Kolonjë, nga 2 raste në Rrogozhinë, Vau i Dejës, Dibër, Patos, dhe nga 1 rast në Gjirokastër, Ura Vajgurore.

Shqipëria ndërkohë po vijon procesin e vaksinimit. Deri të hënën ishin kryer mbi 27 mijë vaksina. Të premten e kaluar mbërritën 38.400 dozat e para të vaksinës Astrazeneca, të cilat kanë nisur të përdoren për mësuesit. Të hënën në mbrëmje mbërriti dhe një tjetër ngarkesë me vaksinat e Pfizerit, prej 9360 dozash. Autoritetet kanë bërë të ditur se “do të vijojmë me rivaksinimin, pra me dozat e dyta edhe do të përbyllim gjithë pjesën e parë të vaksinimeve të kryera për stafet mjekësore edhe për të moshuarit në Shtëpitë e të Moshuarve, edhe për të moshuarit +80 vjeç, për të siguruar mbrojtjen e plotë. Nga ana tjetër, prej muajit Prill do të vijojmë të kemi dozat sipas kontratës, dhe do të vijojmë me vaksinimin e kategorisë mbi 80 vjeç, për ta shtrirë edhe në grupmoshat e tjera", bëri të ditur ministrja Manastirliu.