Shqipëri: KQZ mbyll parapërgatitjet e zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit

Në Shqipëri, administrata zgjedhore e vlerëson si të përmbyllur brenda afateve përgatitjen e procesit zgjedhor. Fletët e votimit janë gati bashkë me materialet e tjera të nevojshme.

Sivjet vëzhguesit kanë vënë re edhe një motivim të lartë për të votuar në radhët e 107 mijë të rinjve, që votojnë për herë të pare.

Administrata zgjedhore po bën përgatitjet e fundit për të siguruar mbarëvajtjen e procesit zgjedhor të 25 prillit për parlamentin e ri në Shqipëri.



Fletët e votitmit janë prodhuar në kohë, ndonëse modeli i tyre u përgatit i fundit mes debateve për emrat apo për numrat.

KQZ dhe shoqata të ndryshme po zhvillojnë edhe pak ditë para zgjedhjeve demonstrime me votues për herë të parë mbi detajet e reja që lidhen me modernizimin e procesit të votimit.

Kryetari i KQZ-së, Ilirian Celibashi, ishte në gjimnazin “Qemal Stafa”, ku maturantët ende bëjnë demonstrime të votimit për të qenë sa më të saktë në votimin e tyre të parë.

“Gjithçka është gati. Kanë ardhur gjithë fletët e votimit dhe janë gati qendrat e votimit, si dhe gjithë pajsijet e tjera. Nga ana administrative mund të thuhet se përgatitjet janë përmbyllur me sukses, edhe pse koha ishte shumë e shkurtër, dhe afatet u ngushtuan prej marrëveshjeve të partive. Kam shumë besim se këto do të jenë zgjedhje shumë më të mira krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Besoj fort se procesi i votimit është e pamundur të bllokohet, po ashtu as numërimi i votave. Rezultatet do të dalin në kohën më të shpejtë që mundemi dhe me siguri do të vlerësohemi pozitivisht nga vëzhguesit e shumtë vendas dhe ndërkombëtarë” - tha zoti Celibashi.

Maturantët e kanë marrë me shumë përgjegjshmëri votimin e tyre të parë dhe mezi po presin të dielën ditën e zgjedhjeve.

Zgjedhjet e kaluara motivimi I të rinjve për të marrë pjesë në votime ka qenë shumë i ulët, ndërsa sivjet të gjithë vëzhguesit konstatojnë një vendosmëri më të madhe për të votuar.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zhvilluar një program edukimi në të gjitha shkollat e mesme publike në vend në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Politike

Në zgjedhjet e të dielës për herë të parë votojnë rreth 107 mijë të rinj dhe nevoja për të informuar ata mbi procesin zgjedhor si dhe ndërgjegjësuar ata për rëndësinë e ushtrimit të drejtës së votes është shumë e madhe.

Mbarëvajtja e zgjedhjeve po kërkohet nga të gjithë faktorët vendas dhe ndërkombëtarë për të zgjedhur një parlament përfaqësues me zgjedhje të lira e të të ndershme, të cilat do të përshpejtojnë integrimin europian të Shqipërisë.