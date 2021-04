Tkurret ekonomia evropiane në tremujorin e parë

FRANKFURT, Gjermani (AP) - Ekonomia evropiane u tkurr me 0.6% në tre muajt e parë të vitit pasi administrimi i ngadaltë i vaksinave dhe bllokimet e zgjatura vonuan rimëkëmbjen dhe nënvizuan sesi rajoni po mbetet pas ekonomive të tjera të mëdha në ringjalljen nga pandemia e koronavirusit .

Rënia e prodhimit për 19 vendet që përdorin euron ishte më e vogël se tkurrja prej 1% që prisnin ekonomistët, por shumë larg rimëkëmbjes që po përjetojnë Shtetet e Bashkuara dhe Kina, dy shtyllat e tjera të ekonomisë globale.

Shifrat e publikuara të enjten treguan se ekonomia amerikane u rrit 1.6% gjatë tremujorit të parë, me biznesin e shtuar nga kërkesa e fortë e konsumatorëve. Në bazë vjetore, ekonomia amerikane u rrit me 6.4%.

Për Evropën, ky ishte tremujori i dytë radhazi i rënies së prodhimit, që do të thotë se rajoni ra përsëri në recesion, pavarësisht një rritjeje të shënuar nga korriku në shtator të vitit të kaluar. Të dhënat e fundit mbulojnë tremujorin që përfundoi më 31 mars dhe ekonomistët thonë se ekonomia është në prag të një rimëkëmbjeje.

Franca tregoi rritje të papritur prej 0.4% krahasuar me tremujorin më parë, ndërsa befasia kryesore negative erdhi në Gjermani, ekonomia më e madhe e kontinentit. Aktiviteti atje u tkurr me një më të madh se sa pritej 1.7% pasi sektori i prodhimit u godit nga ndërprerja e furnizimit të pjesëve në krye të goditjes ndaj shërbimeve dhe udhëtimeve nga kufizimet e aktivitetit të lidhura me pandeminë.

Autoritetet franceze parashikojnë që perspektiva e situatës COVID-19 në vend të jetë më e mirë muajin e ardhshëm, kur një pjesë e madhe e popullsisë do të vaksinohen. Qeveria ka filluar të heqë dal ngadalë bllokimet e pjesshme, pavarësisht numrave ende të lartë të rasteve të koronavirusit dhe pacientëve të shtruar në spitale me COVID-19. Presidenti Emmanuel Macron tha të enjten se pjesët në natyrë të kafeneve dhe restoranteve të Francës do të lejohen të rihapen më 19 maj së bashku me muzetë, kinematë, teatrot dhe sallat e koncerteve.

Shqetësimi për një sezon të dytë të mundshëm të humbur të pushimeve ka turbulluar parashikimin për vendet mesdhetare si Italia, Spanja dhe Greqia, të cilat mbështeten shumë tek turizmi. Greqia ka hequr kufizimet e karantinës për vizitorët nga vendet e BE dhe do të lejojë që restorantet dhe kafenetë të rihapen për shërbimet në natyrë nga 3 maji. Të ardhurat nga turizmi atje u ulën 75% vitin e kaluar.

Ekonomistët thanë se presin një rritje në javët e ardhshme pasi vaksinimet të përshpejtohen. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon një rritje prej 4.4% për vendet e eurozonës këtë vit.

"Të dhënat e sotme të PBB-së për tremujorin e parë sugjerojnë një qëndrueshmëri të ekonomisë së bllokut dhe dërgojnë sinjale inkurajuese rreth perspektivës afatshkurtër", tha ekonomistja Maddalena Martini në institutin Oxford Economics.

Katerina Grapsa, pronare e një dyqani artikujsh dekorativë në Athinë, shprehu optimizëm ndërsa rregullonte sendet e saj duke përfshirë qirinj për Pashkën Ortodokse, që festohen të dielën.

"Nga tani e tutje, shpresojmë që gjërat të përmirësohen, për shkak të vaksinave, dhe masave të marra" tha ajo. "Nëse vijnë turistët dhe ata nuk na sjellin COVID, do të jetë shumë më mirë. ”

Deri tani, shkalla e papunësisë në Evropë është rritur gradualisht në 8.1% në mars, falë programeve të gjera të mbështetjes që ndihmojnë kompanitë të mbajnë punëtorët në punë. SHBA shënoi ulje të papunësisë në 6.0% pasi ajo u rrit me 14.8% gjatë periudhës më të keqe të pandemisë.

Një faktor kryesor që pengon rimëkëmbjen në Evropë është administrimi i ngadaltë i vaksinave, gjë që ka çuar në bllokime të zgjatura. Një tjetër është mbështetja më e pakët fiskale për ekonominë nga shpenzimet e reja të qeverisë.

Sipas ekonomistëve në bankën UniCredit, paketa e ndihmës prej 1.9 miliardë dollarë e Presidentit amerikan Joe Biden, e shoqëruar me shpenzimet nga një përpjekje e mëparshme, solli një mbështetje prej rreth 11-12% të prodhimit ekonomik vjetor për këtë vit. Në kontrast, stimuli fiskal evropian arrin në rreth 6% të produktit të brendshëm bruto.

Kina u godit e para nga pandemia, por e vuri atë nën kontroll përmes masave të rrepta të shëndetit publik dhe ishte e vetmja ekonomi e madhe që u rrit në vitin 2020. Shtetet e Bashkuara u goditën rëndë nga virusi, por kanë kryer vaksinime me një ritëm të shpejtë.