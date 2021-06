Nënpresidentja Harris do të shkojë në Meksikë dhe Guatemalë

Nënpresidentja Kamala Harris do të shkojë të dielën në Guatemalë dhe Meksikë në përpjekje për të diskutuar me qeveritë e atyre vendeve për uljen e migrimit nga ai rajon. Zonja Harris pritet të përqendrohet në forcimin e zhvillimit ekonomik dhe ndihmës humanitare si dhe forcimin e qeverisjes së mirë dhe shoqërisë civile.

Qëllimi i vizitës së Nënpresidentes Harris në Guatemalë dhe Meksikë është sigurimi i mbështetjes për të realizuar synimin e administrtatës Biden për uljen e numrit të migrantëve që duan të futen në Shtetet e Bashkuara, kryesisht migrantët nga vende si Hondurasi, El Salavadori dhe Guatemala. Ky do të jetë udhëtimi i saj i parë ndërkombëtar në postin e Nënpresidentes.

“Fillimisht do të takohem me Presidentin Giammattei të Guatemalës, me të cilin kemi shumë gjëra për të diskutuar. Do të flasim për atë që duhet të bëjmë dhe mund të bëjmë së bashku për të mbështetur njerëzit në nevojë, sa i përket urisë, zhvillimit ekonomik, paqes, motit ekstrem dhe ndikimit që ka patur në ekonominë e tyre. Gjithashtu do të zhvillojmë një bisedë shumë të sinqertë rreth nevojës për të adresuar korrupsionin, krimin dhe dhunën”, tha zonja Harris lidhur me udhëtimin që ajo fillon të dielën.

Në mars Presidenti Joe Biden i kërkoi Nënpresidentes Harris të drejtonte përpjekjet diplomatike të administratës për të trajtuar të ashtuquajturën “shkaqet rrënjësore të migracionit”, përfshi varfërinë dhe dhunën.

“Trajtimi i problemeve në vend sjell përfitime për të gjithë. Është e dobishme për ne dhe popullin dhe forcim të ekonomisë atje”, tha Presidenti Biden.

Administrata Biden kërkon të zvogëlojë faktorët që shtyjnë njerëzit të lënë vendet e tyre. Zonja Harris pritet të adresojë forcimin e rritjes ekonomike dhe lehtësimin e situatës humanitare, forcimin e shoqërisë civile dhe përmirësimin e qeverisjes së mirë përmes përpjekjeve kundër korrupsionit.

Analistët thonë se qasja e shumëanëshme është përpjekja e parë e madhe prej disa dekadash nga një administratë amerikane për të trajtuar problemet në Amerikën Qendrore.

Manuel Orozco drejton Qendrën për Migrim dhe Stabilizim Ekonomik në organizatën joqeveritare “Creative Associates International”.

“Migrimi është një prej tyre, sundimi i ligjit dhe qeverisja është e dyta. Tjetër çështje është modeli i rritjes së ngadaltë ekonomike. Po ashtu kemi ndryshimet klimatike, një problem i vazhdueshëm. Këto çështje duhet të trajtohen një nga një në mënyrë sistematike, në të njëjtën kohë, por të gjitha janë të lidhura”, tha për Zërin Amerikës zoti Orozco.

Më 1 qershor, administrata e Presidentit Biden i dha fund politikës së administratës së kaluar për të mbajtur në Meksikë dhjetëra mijëra azilkërkues nga Amerika Qendrore, deri në përpunimin e kërkesave të tyre.

Administrata është nën presion për të shfuqizuar një ligj të administratës Trump që i lejon agjentët e kufirit të dëbojnë migrantët sepse ata mund të paraqesin rreziqe shëndetësore për koronavirus. Noah Gottschalk, ekspert i politikave me organizatën “Oxfam America” foli për Zërin e Amerikës përmes rrjetit Skype.

“Është i turpshëm fakti që administrata Biden vazhdon të kthejë mbrapsht njerëzit në të njëjtat kushte. Zonja Harris nuk mund të përfshihet tërësisht në ato çështje në rajon, vetëm nëse ajo flet seriozisht me hallka të tjera të administratës që janë përgjegjëse për politikën e imigracionit dhe kthimin e njerëzve mbrapsht. "

Zonja Harris do të dërgojë lajme të mirëpritura në rajon. Të enjten administrata Biden njoftoi planet për të ndarë 25 milionë doza vaksine nga 80 milionë doza të tepërta për të cilat është zotuar të ndajë me botën.

Disa nga dozat, të ndara përmes programit COVAX, mekanizmi i Kombet e Bashkuara për siguruar vaksina për shetet me të ardhura të ulta ose të mesme, do t’u jepen disa vendeve në Hemisferën Perëndimore.