Gara në PD, Harxhi: T’i japim fund tranzicionit në parti

Në Shqipëri, një prej kandidatëve për drejtimin e Partisë Demokratike, Edit Harxhi shprehet se përmes projektit të saj ajo synon fundin e tranzicionit në Partinë Demokratike. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ajo thotë se kryetari aktual Lulzim Basha po përpiqet të radikalizojë bazën e partisë duke mos pranuar humbjen në zgjedhjet e 25 prillit. Zonja Harxhi komenton ndër të tjera dhe vendimin e Departamentit amerikan të Shtetit ndaj zotit Sali Berisha apo dhe marrëdhëniet e zoti Basha me Shtetet e Bashkuara.

Zëri i Amerikës: Zonja Harxhi, ndërsa gara për drejtimin e Partisë Demokratike pak nga pak po i afrohet fundit, ju çfarë i ofroni PD-së, pse demokratët do të duhet t’ua besonin ju, udhëheqjen e kësaj force politike?

Znj Edit Harxhi: Ju falemiderit shumë për intervistën. Unë kam hyrë në këtë garë me një vizion të ri, me një projekt të ri, për të ringritur PD-në. Dhe mesazhi im gjatë githë kësaj periudhe ka qenë të ringrejmë, të riformatojmë Partinë Demokratike mbi idealet e ’90. Që do të thotë, se vizioni im parashikon fundin e tranzicionit në Shqipëri dhe fundin e tranzicionit dhe në Partinë Demokratike. Pra një projekt që fillon për herë të parë në këto 30 vite, që synon kthimin e Partisë në shinat ideologjike të djathta, një ristrukturim të thellë të PD-së, statutor, politik, me teza politike të forta, për të bërë të mundur rrëzimin e Qeverisë në një kohë sa më të shpejtë.

Kuptohet që shqiptarët sot po jetojnë kohë të vështra. Kemi të bëjmë me një Qeveri që në të gjitha raportet ndërkombëtare ka patur vetëm nota negative. Kështu që për këtë arsye mendoj se shqiptarët meritojnë një qeverisje shumë më të mirë. Dhe jam e sigurt se këtë e ofrojnë vetëm demokratët dhe e djathta shqiptare, por një e djathtë e reformuar.

Zëri i Amerikës: Zonja Harxhi, sa ju ka penguar fakti që ju në këto vitet e fundit nuk keni qenë aktive në strukturat e PD, pavarësisht se ju keni patur kritika të herëpashershme ndaj drejtimit të saj. Kjo cështje është ngritur edhe në mbledhjen e kryesisë së partisë, kur janë diskutuar kandidaturat, duke thënë se ju vetëm e keni goditur Partinë Demokratike?

Znj Edit Harxhi: Unë nuk kam goditur PD-në. Unë jam munduar që të tregohem kritike ndaj drejtimit të partisë, sepse Partia Demokratike në këto vite për fat të keq është kthyer në një parti të kryetarit dhe si partie e kryetarit duhet patjetër të ndryshojë. Qënia ime në struktura e partisë është mjaft e njohur sepse unë e kam filluar të gjithë angazhimin politik në vitin 1990 me Lëvizjen studentore. Edhe këto vite kam vazhduar. Madje vetëm në vitin 2018, gjatë Kuvendit Kombëtar unë dhashë dorëheqjen nga qënia në Këshillin Kombëtar, por edhe kjo ishte pas një beteje shumë të fortë në Këshillin Kombëtar, kur në fund të vitit 2017 unë paraqita një statut të ri për reformimin e PD-së. Pra angazhimi im është i gjithanshëm, përveç angazhimit diplomatik që unë e mbaj gjithë kohën e mundohem të jem pranë kancelarive kryesore apo t’i informoj kancelaritë kryesore, për zhvillimet më të fundit në vend

Zëri i Amerikës: Zonja Harxhi, PD-ja ose më mirë zoti Basha flet për një rezultat zgjedhjesh që nuk duhet njohur dhe nuk mund ta njohë kurrë, duke përmendur një “masakër elektorale”. Nga ana tjetër ai është shprehur, dhe më lejoni të citoj se “dorëzimi përballë atyre që e konsiderojnë 25 prillin fitore të Ramës dhe jo masakër zgjedhore, mund të çojë në një përçarje”. Si e gjykoni ju raportin e PD-së me rezultatin e zgjedhjeve të 25 Prillit?

Znj Edit Harxhi: Eshtë e vërtetë që ka patur një tjetërsim të madh të vullentit të shqiptarëve, por kjo mendoj unë nuk ka ndodhur ditën e zgjedhjeve sepse dita e zgjedhjeve është zhvilluar fare normal. Raportet ndërkombëtare e tregojnë këtë e po ashtu dhe procesverbalet e komisionerëve të PD-së në të gjitha KZAZ-ët. Kjo tregon se zgjedhjet janë manipuluar apo vullneti i shqiptarëve është tjetërsuar përpara ditës së zgjedhjeve. Kemi patur rastin e patronazhistëve, përdorimin e administratës, përdorimin e mjeteve financiare sa i përket tërmetit, e të tjera. Por mendoj që këto kanë ndodhur para zgjedhjeve. Ajo çka shohim ne sot, me Komisionin e Aoelimit e Sanksioneve, fatkeqësisht nuk është vërtetuar ende asgjë, që të ketë ndodhur më datë 25 diçka e përmasave aq të mëdha së të ndryshonte rezultatin zjedhor. Mendoj se ky rezultat ka qenë i vendosur përpara. Zoti Basha kam frikë se po mundohet të radikalizojë bazën demokrate. Por pavarësisht kësaj masakre pjesmarrja në zgjedhje ishte 46 përqind, pothuajse e njejtë, me 0.2 përqind lëviz me zgjedhjet e vitit 2017 dhe ne kemi afërsisht 60 mijë vota më pak se në vitin 2013 kur humbëm karshi PS-së dhe aleancës së tyre të madhe të majtë. Por në atë kohë zoti Berisha mori përgjegjësistë ashtu si dhe kryesia e PD-së dhe nënkryetarët e saj. Sot fatkeqësisht po përdoret alibia e humbjes, që është një alibi e qenësishme të them të drejtën, por po përdoret pikërisht për të rikonfirmuar kryetarin në detyrë.

Zëri i Amerikës: Zonja Harxhi, ju keni përmendur disa herë faktin se sipas jush zoti Basha prej 3 vitesh nuk mund të shkojë në SHtete e Bashkuara se sipas jush atij i është refuzuar viza. Pse i keni mëshuar kësaj pike?

Znj Edit Harxhi: Unë nuk i kam mëshuar. Unë jam pyetur nga gazetarët, në lidhje me zotin Basha dhe marrëdhëniet me SHBA-të. Besoj se demokratët duhet të kuptojnë, duhet të jenë të qartë. Ne nuk mund të fshehim më asgjë. Mendoj se SHBA-të janë aleati ynë kryesor. Do të jenë të tillë përjetë. Ne jemi parti që vërtetë jemi ngritur nga një Lëvizje studentore, një lëvizje qytetare popullore ne vitin ’90, por jemi një produkt euroatlantik i pastër. Për këtë arsye mua më bren shumë shqetësimi që kryetari i PD-së në këto vitet e fundit, nuk ka vizituar Uashingtonin për konsultime, për arsye se dhe vendimet që janë marrë në TIranë, siç ka qenë vendimi për dorëzimin e mandateve sikurse dhe ai për mosfutjen ne zgjedhjet lokale të 2019, janë vendime që mendoj se nuk janë konsultuar plotësisht me faktorin ndërkombëtar. Pastaj natyrisht nuk janë konsultuar absolutisht me anëtarët e PD-së sepse kanë qenë vendime unilaterale në shumicën e rasteve. Për mua bashkëpunimi me SHBA-të është jashtëzakonisht i rëndësishëm në të gjitha proceset, veçanërisht në këtë fazë që jemi tani kur duhet të organizohet Konferenca e parë për bisedimet me BE-në, dhe SHBA-të kanë qenë gjithnjë aty, sa i përket integrimit në BE ka qenë një ndihmë e madhe. Reforma në Drejtësi është një çështje shumë e rëndësishme që duhet të trajtohet nga Partia Demokratike dhe në konsultim me faktorin ndërkombëtar, sidomos SHBA-të dhe BE-në dhe stabiiteti i rajonit, që është kyç për vendin tonë dhe mendoj se PD-ja mund të japë shumë në këtë aspekt.

Zëri i Amerikës: Ju flisni për nevojën e bashkëpunimit të ngushtë me SHBA-të. Ndërkohë kemi një vendim nga Departamenti amerikan i shtetit i cili i ndalon hyrjen në SHBA zotit Berisha dhe familjes së tij. Zoti Berisha është një figurë historike e PD-së dhe një njeri me influencë në këtë forcë politik. Sa ju shqetëson ju ky fakt dhe a mendoni se do të ketë pasoja në PD ky vendim, aq më tepër që zoti Berisha do të jetë deputet dhe në parlamentin e ardhshëm, pra është ende aktiv në politikë…

Znj Edit Harxhi: Dita që doli vendimi ishte një ditë shumë e trishtë. Ishte një ngjarje e rëndë. Natyrisht që ka shokuar të gjithë elektoratin e djathtë, dhe anëtarësinë e PD-së për vetë faktin se zoti Berisha është një figurë historike e PD-së, ka një kontribut të jashtëzakonshëm për demokracinë dhe çështjen kombëtare shqiptare. Megjithatë vendimi i tij për ta trajtuar këtë çështje individualisht, mendoj që ka qenë një vendim qeë e ka ndarë pozicionin e tij dhe këtë çështje, nga partia vetë. Unë nuk e besoj se do të ketë riperkusione sa i përket PD-së në të ardhmen. Nuk mund të paragjykoj vendimet e Departamentit të Shtetit dhe aleatëve në këtë rast. Unë mendoj se kjo çështje mund të vijojë të trajtohet ashtu siç e ka nisur zoti Berisha.

Zëri i Amerikës: A nuk duket një farë kontradikte, sepse ngjan se në gjykim jeni më tolerante ndaj asaj që ka ndodhur me zotin Berisha, ndërkohë që në rastin e zotit Basha i mëshoni faktit që nuk i kanë dhënë vizën dhe kjo ndikon në marrëdhëniet me SHBA-të?



Znj Edit Harxhi: Nuk besoj se është dicka e tillë sepse zoti Berisha është larguar nga PD-ja, ka marrë përgjegjësitë e tij për humbjen e 2013, pavarësisht se ai ka patur aktivitet politik gjatë këtyre 8 viteve në grupin parlamentar të PD-së. Mbetet një figurë shumë e njohur politike e publike në vend. Përsëri mendoj se është detyrë e kryetarit aktual të PD-së që të vendosë e të ketë bazamente të forta e konsultime të vazhdueshme me SHBA-të.

Zëri i Amerikës: Zonja Harxhi, kujtoj që në fillim të kësaj gare, jo vetëm ju por dhe kandidatët e tjerë kanë folur për kushte te pabarabarta. Tani kanë kaluar gati dy javë, a i mbeteni ende këtij vlerësimi? Si e keni parë gjendjen në terren, në degët e PD-së?

Znj Edit Harxhi: Kjo është një garë e pabarabartë. Ka filluar si e tillë. Vendimi për të afruar datën e zgjedhjeve më 13 Qershor nga 22 Korriku që ishte parashikuar, ishte një vendim arbitrar, antistatutor të them të drejtën, sepse ne sapo dolëm nga një palë zgjedhjesh, nga të cilat dolën shumë të dëshpëruar, dhe do të duhej që anëtarësia e PD-së të kishte mundësi të rekuuperonte, të bënte një analizë të thellë. Kjo nuk u bë sepse zoti Basha kërkoi të rikonfimohej në detyrë siç duket dhe këtë radhë dëshiroi të hynte në garë pa u larguar nga pozicioni I kryetarit. Kjo natyrisht e bën të pabarabartë, sepse unë garoj në këtë rast me kryetarin aktual të PD, kur ai përdor të gjithë burimet administrative, njerëzore e financiare të Partisë dhe kandidatët e tjerë në garë, unë dhe dy kolegët e tjerë nuk përfitojnë nga këto burime financiare, administratve dhe njerëzore. Ndërkohë situata është e tillë që ne ende sot e kësaj dite nuk kemi listat. Besoj se shqiptaro-amerikanët e kuptojnë fare mirë se çdo të thotë të mos kesh listat në dorë. Listat e anëtarëve të një partie demokratike nuk janë të hapura, janë lista të mbyllura fatkeqësisht dhe ne synojmë për hapje dhe bashkim të anëtarësisë. E dyta është mospasja e një përfaqësuesi në komisionet zgjedhore. Ndryshe thotë zoti Basha dhe ndryshe vepron në terren. Sepse nëse këto do të ndodhnin para zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, jam e sigurt se PD-ja do të rikonsideronte pjesmarrjen në zgjedhje përballë Partisë socialiste në këtë rast. Por gara është e pabarabartë. Megjithatë unë e kam thënë përpara që për mua politika është moral.

Zëri i Amerikës: Zonja Harxhi sa të vështirë e shihni drejtimin e PD, në rast ftoreje, në një kohë kur se mjaft nga ata që do të jenë në shtator në sallën e parlamentit të ri, kanë dalë në mbështjetje të zotit Basha, dhe nuk I kanë kursyer kritikat madje dhe akuzat ndaj jush, dhe kolegëve të tjerë tuaj që kandidojnë përballë zotit Basha?

Partia Demokratike është shumë më e madhe se Grupi parlamentar. PD-ja sot ka një anëtarësi të gjerë, afro 75 mijë anëtarë, siç kanë dalë shifrat e fundit. Përveç kësaj janë 625 mijë qytetarë që i kanë dhënë votbesimin PD-së. Unë mendoj se grupi parlamentar do të jetë një grup i fuqishëm. Nuk e shoh të vështirë qeverisjen e PD-së. Ne kemi nevojë vetëm për një reform të thellë, të shpejtë. Dhe jam e sigurt se përmes grupit parlamentar, zërave të fortë në parlamentin e Shqipërisë nga PD-ja dhe opozita e bashkuar e së bashku me një reform të thellë të ngritur mbi idealet e ’90-ës, duke vendosur disa piketa të reja, nga ato që kanë qenë në ’90, siç është antikomunizmi, apo çështja e trajtimit të pronës, pronarëve të ligjshëm, apo thithja e shtresës së mesme dhe e rinisë. ne do të mund të arrijmë një fitore sa më të shpejtë.