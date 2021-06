Gramoz Ruçi tërhiqet pas 30 vitesh nga jeta politika

Në Shqipëri, kryetari i Parlamentit dhe një nga figurat historike të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi njoftoi sot tërheqjen e tij nga politika. Ai shfrytëzoi një kongres të Jashtëzakonshëm të PS, të organizuar në ditëlindjen e 30-të të kësaj force politike, për të bërë të ditur vendimin e tij.

“Kam zgjedhur ditën e sotme, se s’ka më mirë se sa 30 vjetori i PS, s’ka më mirë se sot që kemi fituar mandatin e tretë qeverisës, s’ka më mirë se sot, sepse pas disa muajsh kam 70 vjetorin, të deklaroj se më 9 shtator (kur hapet parlamenti ri shën.red), nuk do të ushtroj më mandatin që më kanë dhënë PS dhe socialistët shqiptarë të Qarkut të Fierit”, deklaroi zoti Ruçi.

Në zgjedhjet e 25 Prullit ai drejtoi fushatën në zonën e Fierit. Por ndonëse siguroi një tjetër mandat për në parlamentin e ri, zoti Ruçi nënvizoi se “nuk do kem ambicie, për të qenë në asnjë organ të zgjedhur ekzekutiv të familjes sime politike që më ka dhënë kaq shumë në këto 30 vjet”.

Një figurë e qjendur gjatë viteve të gjata të karrierës, në sulmet e përsëritura të kundërshtarëve politik, për prejardhjen e tij nga ish Partia e Punës, dhe sidomos për faktin që ai kishte qenë ministër i Brendshëm, kur në 2 Prill të vitit 1991 në Shkodër, mbetën të vrarë gjatë një demonstrate antikomuniste katër të rinj: Arben Broci, Nazmi Kryeziu, Bujar Bishanaku dhe Besnik Ceka, ai mbeti një emër me peshë në PS.

Ndonëse në historinë e Partisë socialiste ai qëndroi në nivelet më të larta drejtuese të saj, zoti Ruçi nuk mori asnjëherë poste ekzekutive gjatë viteve kur socialistët ishin në pushtet, ndërsa në 8 vitet e fundit drejtoi parlamentin e Shqipërisë.

Përfundimi i fjalës së tij në Kongresin e socialistëve u prit me duartrokitje të gjatë, ndërsa kryetari socialist Edi Rama i kushtoi atij gati gjysmën e fjalimit. Ai tha se me largimin e tij zoti Ruçi lë pas një boshllëk që vështirë se do të und të mbushet. “Askush nuk është i pazëvvendësueshë, por jo gjithskush ëhstë lehtësisht i zëvendësueshëm. Gramozi hyn te një lloj shumë i rrallë protagonistësh në jetën e një organizate apo një vendi, të cilët zëvendësohen me shumë vështirësi e duhet një kohë e konsiderueshme që kjo të ndodhë. Duhet ta pranojmë me respekt vendimin e tij e të mësojmë prej këtij vendimi”, tha zoti Rama.