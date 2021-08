Shqipëri, rikthimi i Covid 19 në korrik

Në Shqipëri, muaji korrik shënoi një kthesë negative të ecurisë së pandemisë Covid 19. Të gjitha shifrat, përveç viktimave, 1 rast i vetëm, pësuan një përkeqësim, krahasuar me muajin qershor, kur ato ishin në kuotat më të ulta që prej fillimit të saj. Në korrik u konfirmuan dhe rastet e para të variantit Delta, ndonëse një pjesë e mirë e mostrave të dërguara në një laborator të specializuar në Gjermani, i përkisnin muajit qershor. Megjithatë autoritetet tanimë kanë pranuar se ky variant qarkullon gjerësisht.

Në total gjatë muajit të kaluar, sipas të dhënave zyrtare të përpunuara nga Zëri i Amerikës, janë rregjistruar 598 raste të reja, me një mesatare prej 19.2 rastesh në ditë. Ndonëse në vlerë absolute shifrat nuk janë në nivele shqetësuese, krahasuar me qershorin, kur u verifikuan vetëm 186 raste, rritja është e ndjeshme, më shumë se trefishi, aq më tepër kur numri i testimeve u rrit vetëm 10 përqind

Rastet erdhën në ngjitje, veçanërisht në gjysmën e dytë të muajit. Data 29 Korrik shënoi dhe ditën me numrin me të madh, me 47 të prekur të rinj, kuota më e lartë që prej 14 majit. Ndërsa më 4 korrik, ishte niveli më i ulët me vetëm 1 të infektuar.

Gjatë muajit korrik dhe pozitiviteti (raporti mes rasteve të reja dhe testimeve) u rrit 3 herë krahasuar me qershorin, ndonëse mbetet ende në nivel shumë të ulët, 0.6 përqind. Megjithatë, ky nivel duket të jetë ndjeshëm më i lartë, në realitet, nëse mbahet në konsideratë fakti se një pjesë e testimeve I përkasin qytetarëve që detyrohen të bëjnë tampon për shkak të lëvizjev jashtë vendit. Pozitiviteti është treguesi i transmetueshmërisë së virusit në komunitet.

Në fakt, numri i shtrimeve në spital ka shënuar një rritje progresive. Nëse në datë 1 korrik kishte vetëm 2 pacientë që kishin nevojë për trajtim të specializuar, më 1 gusht raportohen 24 persona të shtruar. Nga ana tjetër, rastet aktive janë shtuar ndjeshëm. Në fund të qershorit kishte vetëm 53 të tillë, ndërsa aktualisht janë 421 persona aktivë, gati 8 herë më shumë.

Ndërsa kudo në botë, shtetet po rikthejnë kufizimet për shkak të pranisë së variantit Delta, autoritetet shqiptare janë të mendimit se situata është nën kontroll dhe nuk ka arsye që për momentin të marrin masa shtesë. Megjithatë mbetet i pashpjegueshëm fakti se përse në kufijtë e vendit, nuk ushtrohet asnjë kontroll, dhe nuk i kërkohet asnjë vizitori të tregojë nëse ka certifikatë vaksinimi apo test të kryer në 2-3 ditët e fundit, sikundër veprohet në kufijtë e shteteve europiane të cilat kanë dhe një mbulesë vaksinale më të lartë se Shqipëria.

Autoritetet po i mëshojnë thirrjeje për vaksinim, dhe muaji gusht është caktuar si muaj i hapur për të gjitha grupmoshat +18 vjeç, për të kryer vaksinën kudo në qendrat shëndetësore apo në pikat e vaksinimit të përqëndruar. “Do të jetë një muaj që ne do ta konsiderojmë muaj sulmi, për të vaksinuar qytetarët e grupmoshës +18 vjeç”, deklaroi pak ditë më parë ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila pati një thirrje të veçantë për studentët, në prag të nisjes së vitit të ri shkollor.