SHBA po rishikon ndihmën për Afganistanin

Megjithëse përfshirja ushtarake amerikane në Afganistan përfundoi në fillim të kësaj jave, zyrtarët amerikanë thanë të enjten se ka ende mundësi diplomatike dhe ekonomike për të mbrojtur të drejtat e afganëve nën sundimin taleban.

Talebanët, tani janë në kontroll të plotë të aeroportit të Kabulit dhe pothuajse të gjithë Afganistanit pasi përfundimit të pranisë amerikane gati 20-vjeçare në këtë vend.

Por talebanët përballen me sfida, përfshirë kërkesat e grave të Afganistanit për respektimin e të drejtave të tyre, siç ndodhi gjatë protestës së tyre në rrugët e Heratit; dhe një thatësirë serioze që ka përfshinë vendin, duke ngritur pikëpyetje se si mund të mbijetojë ky vend pa ndihmat e konsiderueshme ndërkombëtare.

Shtetet e Bashkuara nuk i kanë njohur talebanët si qeveri zyrtare të Afganistanit.

“Askush në qeverinë federale përfshirë, presidentin, sekretarin e mbrojtjes, komunitetin e inteligjencës, nuk thotë se talebanët janë aktorë të mirë. Ne nuk po e themi këtë. Kjo është një nga arsyet pse nuk po nxitojmë për të njohur qeverisjen e tyre. Ne do të ndjekim me vëmendje zhvillimet atje. Ne kemi në dispozicion disa opsione që mund të përdoren kundër tyre, duke përfshirë qasjen në tregun global", tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki.

Shtetet e Bashkuara po punojnë për rihapjen e aeroporteve afgane dhe ndryshimin e mënyrës së dërgimit të ndihmës së tyre, duke u përpjekur të gjejnë një rrugë për të ndihmuar drejtpërdrejt afganët. Ndihma e qeverisë amerikane për Afganistanin është duke u rishqyrtuar, tha të enjten Departamenti Amerikan i Shtetit, duke theksuar se ajo do të varej nga formimi i një qeverie të re afgane.

"Në lidhje me qëndrimin tonë për ndihmat, ne do të monitorojmë veprimet e qeverisë së re afgane, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të banorëve të Afganistanit, përfshirë ato të grave, vajzave dhe pakicave, si dhe nëse qeveria e tyre e re do të jetë gjithëpërfshirëse, e angazhuar në luftën kundër terrorizmit dhe një qeveri që respekton normat universale ndërkombëtare”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price.

Provinca afgane e Panjshirit, ku luftëtarët e rezistencës të udhëhequr nga Ahmad Massoud kanë luftuar ashpër ditët e fundit, nuk ka rënë ende në duart e talebanëve. Por Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara nuk po ndihmojnë forcat e rezistencës.

"Misioni ushtarak amerikan në Afganistan ka përfunduar", tha zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby.

Por në një bazë të Forcave Ajrore në Gjermani, ushtria amerikane ka intensifikuar përpjekjet për të kontrolluar biografinë e të evakuuarve afganë në mënyrë që ata të jenë në gjendje të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, tha Pentagoni të enjten.

"Ne jemi gati të arrijmë në një pikë ku mund të përpunojmë kërkesat e 500 ose 600 afganëve në ditë, dhe ndoshta së shpejti do të kemi fluturime me 2,500 deri në 3,000 afganë në ditë", tha Tod Walters, komandant i forcave amerikane në Evropë.

Nga rënia e Kabulit deri në fluturimin e fundit ushtarak më 31 gusht, Shtetet e Bashkuara thonë se kanë evakuuar 124,000 persona. Por mijëra të tjerë kanë mbetur në Afganistan, të frikësuar nga veprimet hakmarrëse të talebanëve.