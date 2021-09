Filipine: Boksieri Manny Pacquiao pranon kandidimin për president

Ikona e boksit të Filipineve Manny Pacquiao thotë se do të kandidojë për president në zgjedhjet e vitit 2022.

Pacquiao, i cili është edhe senator, pranoi emërimin nga partia e tij PDP-Laban në kongresin kombëtar të saj të dielën, duke u zotuar se do t'i shërbente me ndershmëri popullit filipinas, për të cilin ai tha se do një ndryshim të qeverisë.

"Në emër të bashkatdhetarëve tanë që kanë kohë që dëshirojnë ndryshimin e duhur në qeveri, unë shpresoj me gjithë zemër, me guxim dhe përulësi të kem mbështetjen tuaj," tha Pacquiao, 42 vjeç, në fjalimin e tij.

Pacquiao është presidenti i fraksionit PDP-Laban i udhëhequr nga ai dhe senatori Aquilino "Koko" Pimentel III.

Një fraksion tjetër i partisë në fillim të këtij muaji emëroi Presidentin Rodrigo Duterte si kandidatin e tij për nënpresident dhe ish -ndihmësin e Dutertes, senatorin Bong Go, si kandidatin e tij presidencial.

Duterte, i cili sipas Kushtetutës nuk mund të kërkojë një mandat të dytë gjashtëvjeçar, e ka pranuar emërimin, por Go ka refuzuar të kandidojë për president.

Duterte ka udhëhequr një fushatë brutale kundër drogës ilegale, dhe tha javën e kaluar ai do të preferonte "të vdiste" në vend që të përballej me një gjykatë ndërkombëtare, një ditë pasi Gjykata Penale Ndërkombëtare njoftoi se do të hetonte akuzat për krime kundër njerëzimit të lidhura me masat që kanë lënë mijëra të vdekur.