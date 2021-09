Gjenerali i lartë e quan tërheqjen dhe evakuimin nga Afganistani, një "dështim strategjik"

Oficeri më i lartë ushtarak amerikan e cilësoi evakuimin nga Afganistani si "një sukses logjistik, por edhe një dështim strategjik". Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerali Mark Milley foli në një seancë në Senat mbi tërheqjen dhe evakuimin e ushtrisë amerikane nga Afganistani.

Gjenerali i lartë amerikan të martën e vlerësoi prerazi misionin e evakuimit në Afganistan …

“Ishte një sukses logjistik, por një dështim strategjik”.

Ndërsa për përfundimin e luftës në përgjithësi….

“Një dështim strategjik. Armiku është në krye të Kabulit. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për ta përshkruar - kjo është pasojë e gabimeve të akumuluara në 20 vjeteve, jo 20 ditë".

Gjenerali Milley, së bashku me shefin e Komandës Qendrore, Gjeneral Frank McKenzie, thanë se ata personalisht kishin kërkuar që të mbaheshin minimumi 2.500 trupa në Afganistan.

"Vlerësimi im daton në vjeshtën e 2020-ës dhe mbeti i pandryshuar gjatë gjithë kohës. Ne duhet të mbanim një prani të qëndrueshme prej 2.500 trupash, që mund të shkonte deri në 3.500, për të shkuar më pas drejt një zgjidhjeje të negociuar", tha general Milley.

"Unë rekomandova që të mbanim 2,500 trupa në Afganistan. Dhe gjithashtu rekomandova më herët në vjeshtën e vitit 2020 që të mbanim 4.500 në atë kohë. Këto janë pikëpamjet e mia personale. Unë gjithashtu kisha mendimin se tërheqja e atyre forcave do të çonte në mënyrë të pashmangshme në kolapsin e forcave ushtarake afgane dhe përfundimisht të qeverisë afgane", tha gjenerali Frank McKenzie.





Pohimet e gjeneralëve ishin në kontrast me ato të Presidentit Joe Biden, i cili ka thënë se nuk i kujtohej asnjë këshilltar i tij që e kishte nxitur të mbante një forcë të vogël ushtarake amerikane në Afganistan.

Shtëpia e Bardhë të martën mbrojti përsëri vendimin për të larguar të gjitha trupat nga Afganistani.

"Nëse do të kishim mbajtur 2,500 trupa atje, do të kishim rritur numrin e tyre, do të kishim luftuar me talebanët, do të kishim më shumë viktima. Ky ishte një realitet i qartë për të gjithë", tha zëdhënësja Jen Psaki.

Si republikanët ashtu edhe demokratët kritikuan ashpër administratën që la pas amerikanë dhe aleatë afganë edhe pasi presidenti tha se nuk do ta bënte një gjë të tillë.

Ata gjithashtu bënë pyetje të mprehta mbi të ardhmen e luftës kundër terrorizmit atje.

A është bërë më e vështirë detyra e ushtrisë për të mposhtur kërcënimet terroriste nga Afganistani?, pyeti senatorja republikane Joni Ernst.

-Po, u përgjigj gjeneral Milley.

A kanë talebanët dhe partnerët e tyre terroristë më shumë aftësi për t’u stërvitur dhe përgatitur në Afganistan tani që jemi larguar?

Milley: Po.

"A jeni të sigurt se ne mund t'u mohojmë organizatave si al-Kaida dhe ISIS-i aftësinë për ta përdorur Afganistanin si bazë për aktivitetet terroriste?", pyeti senatori demokrat Mark Kelly.

"Kjo mbetet ende për t'u parë", u përgjigj gjenerali Frank McKenzie.

Ushtria është vënë nën kritika të ashpra për sulmin e saj të gabuar me dron në ditët e fundit të tërheqjes që vrau 10 civilë, një sulm për të cilin gjenerali McKenzie ka marrë përgjegjësinë.

Zyrtarët e lartë të mbrojtjes gjithashtu përsëritën faktin se inteligjenca amerikane kishte dështuar të parashikonte rënien e shpejtë të Kabulit.

Por në mësimet e nxjerra, ata kishin një mesazh për udhëheqësit civilë të Amerikës.

"Unë do të këshilloja çdo udhëheqës: Mos vendosni data të caktuara ose data përfundimi për operacionet. Bëjini gjërat të bazuara në kushtet në terren dhe tdy presidentë rradhazi [Trump dhe Biden] vendosën data të caktuara", tha gjenerali Mark Milley.

…dhe për udhëheqësin e larguar afgan Ashraf Ghani.

"Kur presidenti i vendit largohet papritmas në mes të fushatës për të mbrojtur kryeqytetin, mendoj se i jep fund çdo shansi për të patur sukses", tha gjenerali Frank McKenzie.