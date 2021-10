Fillon zbatimi i marrëveshjes për krizën në veriun e Kosovës

Mëngjesin e së shtunës forcat paqeruajtëse të KFOR-it u vendosën në vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Jarinjë dhe Bërnjak, sipas marrëveshjes së arritur ndërmjet të dyja vendeve, për t’i dhënë fund krizës në veriun e Kosovës.

Tensionet përfshinë zonën më 20 shtator pasi që serbët lokal dhe Beogradi reaguan me zemërim ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të zbatuar reciprocitetin në përdorimin e targave të makinave.

Qeveria vendosi që nga 20 shtatori, makinat që hyjnë nga Serbia në Kosovë, duhet të marrin targa të përkohshme, njësoj sikundër veprohet në Serbi me makinat nga Kosova për më shumë se dhjetë vjet me radhë.

Të enjten palët arritën në Bruksel një marrëveshje trepikëshe, sipas së cilës, sot me 2 tetor njëkohësisht do të ndodhë largimi i barrikadave dhe i njësive të posaçme të policisë nga vendkalimet kufitare. Forcat paqeruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja do të sigurojnë vendkalimet kufitare për dy javë.

Sipas marrëveshjes nga e hëna me 4 tetor, do të zbatohet vënia e fletë ngjitëseve në targat e makinave deri në gjetjen e një zgjidhjeje përfundimtare dhe një punues që do të fillojë nga puna më 21 tetor për të gjetur një zgjidhje të përhershme.

Marrëveshja u përshëndet nga diplomatët perëndimorë ndërsa u kritikua ashpër nga partitë opozitare në Kosovë, të cilat thanë se me këtë, qeveria e Kosovës hoqi dorë nga sovraniteti në veriun e vendit.

Marrëveshja e 30 shtatorit që fillon të zbatohet nga sot, pritet të ulë tensionet, por ajo pasqyron vetëm një pjesë të mospajtimeve të thella ndërmjet Kosovës që ka shpallur pavarësinë më 2008 dhe Serbisë e cila kundërshton shtetësinë e saj.