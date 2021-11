Maqedonia e Veriut nuk do të ashpërsojë masat për shkak të variantit ‘Omikron’

Maqedonia e Veriut nuk do të ashpërsojë masat as nuk do të mbyll kufijt për shkak të variantit ‘Omikron’ të COVID-19

Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se vendi nuk ka nevojë të mbyllet dhe të ndërmarrë masa më të ashpra në lidhje me variantin e ri Omikron të koronavirusit që është regjistruar nëpër disa vende të botës. Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe u tha gazetarëve se për momentin mbyllja e kufijve dhe karantina për udhëtarë të cilët hyjnë në Maqedoninë e Veriut nuk do të jenë të efektshme për ta penguar variantin Omikron.

“Deri më tani kemi parë se kur paraqitet një variant i ri, thjesht nuk mund të parandalohet brenda një territori të caktuar. Është e qartë se edhe më tej do të ketë variante të reja, kështu që ne ngelemi me këto masa për të cilat mendojmë se janë të dimensionuara mirë”, u shpreh ministri.

Ai thekson se nuk dihet mjaft për variantin “jugafrikan” të koronavirusit për t’u ndërmarrë masa kufizuese shtesë.

Komisioni për sëmundjet ngjitëse në Shkup bën të ditur se gjendja epidemiogjike është e qëndrueshme dhe incidenca javore po ulet; se janë regjistruar pesë përqind më pak raste të Covid-19 gjatë javës së kaluar dhe se në spitale ka më shumë shtretër të lirë.

Nga ana tjetër, mjekë dhe ekspertë të tjerë shëndetësorë në vend janë të mendimit se masat duhet të shtrëngohen pa marrë parasysh se a është paraqitur ndonjë variant i rrezikshëmë i koronavirusit ose jo. Nikolla Panovski, një epidemiolog i njohur, është shprehur për median lokale se autoritetet në Shkup i ashpërsojnë masat vetëm pasi të jetë rritur maksimalisht numri i të infektuarve dhe kur spitalet janë të ngarkuara.

Megjithatë, autoritetet shëndertësore dhe qeveritare po përpiqen të stimulojnë vaksinimin tek qytetarët, për cka aktualisht duket se ka rënë interesimi.

38 përqind e popullatës së përgjithshme në vend ka marrë dy doza të vaksinave kundër koronavirusit. Qeveria u përpoq që me anë të disa masave më të ashpra të ngrejë shkallën e vaksinimit, teksa pat paralajmëruar para një jave se të gjithë punonjësit e administratës, të cilët nuk janë vaksinuar do të duhej që për të shkuar në punë të bëjnë me shpenzimet e tyre teste PCR që do të vlenin për 72 orë. Por pas kritikash në opinionin publik, qeveria hoqi dorë nga ky synim.

Autoritetet u rekomandojnë mjekëve të familjes që të nxisin vaksinimin tek pacientët e tyre, duke u premtuar mjekëve nga 30 cent për çdo pacient që kanë, nëse e arrijnë shkallën e vaksinimit prej 70 përqind të pacientëve të tyre. Por, një pjesë e mjekëve e ka cilësuar si nënçmues këtë propozim.

Personat të cilët nuk kanë marrë dy doza të vaksinave nuk lejohen të hyjnë nëpër objekte të mbyllura publike, teatër, kinema, restorante, shtëpi mallrash, etj., por kjo masë nuk respektohet në tërësi.

Aktualisht, shkollat punojnë me prani fizike të nxënësve dhe studentëve, ndërkohë që Ministria e Arsimit thotë se numri i të prekurve në shkolla është tepër i ulët, nga 0,03 në 0,02 përqind dhe se procesi i mësimit do të vazhdojë kështu.

Ndërkohë, shkalla e vdekshmërisë nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut mbetet e lartë: 7,547 persona e kanë humbur jetën që nga shpërthimi i pandemisë, ndërsa 8,400 janë raste aktive.