OKB, shpallja si person i padëshiruar të pjesëtarit të UNMIK-ut nga Kosova e pazbatueshme

Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Stephane Dujarric tha se shpallja e personit të padëshiruar nga ana e Kosovës nuk është e zbatueshme për personelin e Kombeve të Bashkuara dhe nuk është parashikuar sipas rregullores së UNMIK-ut.

Ai i bëri këto komente përmes një komunikate të publikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, pak ditë pasi që institucionet e Kosovës bënë të ditur se kanë shpallur person të padëshiruar një zyrtarë rus që punon në Misionin e Kombeve të Bashskua në Kosovë, për shkak të siç u tha veprimtarisë së tij të dëmshme, e cila ka cenuar sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës.

Zëdhënësi Dujarric tha se Organizata e Kombeve të Bashkuara është vënë në dijeni për deklaratën e autoriteteve të Kosovës dhe se sipas tij nuk ka pasur asnjë komunikim zyrtar për misionin e UNMIK-ut nga autoritetet e Kosovës lidhur me këtë njoftim.

“Doktrina e “persona non grata” nuk është e zbatueshme për personelin e Kombeve të Bashkuara dhe nuk është parashikuar sipas rregullores së UNMIK-ut 2000/47 (mbi statusin, privilegjet dhe imunitetet e KFOR-it dhe UNMIK-ut dhe personelit të tyre në Kosovë)”, tha zoti Dujarric duke nënvizuar se çdo shqetësim në lidhje me një anëtar të personelit të UNMIK-ut duhet t'i drejtohet udhëheqjes së misionit në mënyrë që UNMIK-u ta trajtojë çështjen në përputhje me statusin, privilegjet dhe imunitetet e UNMIK-ut dhe personelit të tij.

Ai tha se “misioni i UNMIK-u dhe selia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara po marrin masat e duhura për të garantuar sigurinë e pjesëtarit të personelit në fjalë dhe po ndjekin autoritetet përkatëse për këtë çështje”.

Shefi i stafit të ministres së Jashtme, Sharr Jakupi tha se misioni i UNMIK-ut është njoftuar nga ministria me datën 31 dhjetor të vitit 2021, për shpalljen e zyrtarit të tyre si person i padëshiruar.

Më 31 dhjetor të vitit të kaluar, ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës njoftoi se me kërkesë të kryeministrit, Albin Kurti ka shpallur person të padëshiruar zyrtarin rus që punon në Misionin e Kombeve të Bashskua në Kosovë, e njohur si UNMIK.

Ministria ka kërkuar nga institucionet e sigurisë në Kosovë të zbatojnë vendimin.

Ministrja Gërvalla tha se “institucionet e Republikës së Kosovës mbeten të vendosura në betejën kundër ndikimit malinj të Federatës Ruse dhe përfaqësuesve e satelitëve të saj në rajon, të cilët synojnë të minojnë arritjet e Kosovës dhe të partnerëve tanë, e në radhë të parë të SHBA-ve, NATO-s dhe BE-së”.

Ajo shtoi se Kosova do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me aleatët amerikanë, evropianë dhe me NATO-n, për të penguar çdo përpjekje destabilizuese të Federatës ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Kjo ishte hera e dytë që gjatë vitit 2021 institucionet e Kosovës i shpallin zyrtarët rus si persona të padëshiruar.

Më 22 tetor të vitit 2021, autoritetet patën shpallur persona të padëshiruar dy zyrtarë të Zyrës Ndërlidhëse të Federatës Ruse në Prishtinë, për shkak të asaj që është cilësuar, veprimtari e dëmshme nga ana e tyre, e që ka cënuar sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës.

Rusia ka të hapur një Zyre Ndërlidhëse në Prishtinë që nga viti 2005.