BE, SHBA bisedime për eksportet e gazit mes shqetësimeve mbi furnizimin nga Rusia

Bashkimi Evropian po bisedon me Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera lidhur me mundësinë e rritjes së eksportit të gazit në Evropë mes shqetësimeve mbi furnizimin nga Rusia, tha Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen.

"Po krijojmë një partneritet për sigurinë energjitike me Shtetet e Bashkuara, për më shumë furnizime me Gaz Natyror të Lëngshëm (GNL). Po negociojmë me vende të tjera si Norvegjia, për shtimin e furnizimeve të tyre për Evropën," tha zonja von der Leyen të hënën. Përshkallëzimi i tensioneve mes Perëndimit dhe Moskës lidhur me Ukrainën ka ngjallur shqetësime për furnizimin me gaz rus të Evropës. Çmimet janë rritur në nivele rekord muajt e fundit, mes të tjerash për shkak të uljes së sasisë së importeve nga Rusia.