Kosova shënon 14 vjetorin e shpalljes se pavarësisë

Njësitë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të policisë, parakaluan të enjten në qendër të Prishtinës, në kuadër të manifestimeve me rastin e 14 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.



Përgjatë ditës udhëheqësit e institucioneve ngritën flamurin shtetëror, vunë kurora lulesh tek shtatoret e ish udhëheqësve politik e ushtarak të vendit dhe nderuan të rënët e të zhdukurit gjatë luftës së fundit.



Parlamenti i Kosovës u mblodh në seancë solemne për të shënuar këtë përvjetor, në të cilën presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se liria e vendit ende nuk është përmbushur, pasi që ende mungojnë edhe mbi 1 mijë e 600 të zhdukur me dhunë, ndriçimin e fatit të të cilëve, tha ajo, po e mban peng Serbia.





“Por, një është e sigurt, që nuk do të pushojmë asnjë çast derisa familjet e tyre ta gjejnë qetësinë. E vërteta mund të vonohet, porse jo edhe të shmanget përjetësisht. Procesi i dialogut me Serbinë natyrisht që do të përfundojë me njohjen reciproke, siç edhe e përsëriti prapë presidenti Biden në urimin për 14 vjetorin e pavarësisë. Nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që ky proces t`i shkaktojë kokëçarje shtetit tonë, e rrjedhimisht nuk do të pranojmë asnjë opsion që synon defunksionalizimin e shtetit tonë. Tërësia territoriale e vendit tonë, sovraniteti e rendi ynë kushtetues janë të panegociueshme dhe të shenjta”, tha ajo.



Ndërkaq, kryeministri, Albin Kurti, tha se në këtë ditë Kosova nderon dhe falënderon të gjithë ata që u sakrifikuan për pavarësinë, ndërsa foli edhe për punën e qeverisë së tij që së shpejti mbush një vit.



“Ne jemi shtet demokratik. Kushtetuta jonë mbron lirinë e shprehjes e fjalën e lirë, njëjtë siç mbron lirinë dhe të drejtën e tubimit e të protestës. Si kryeministër i vendit e kuptoj dhe pranoj që njerëzit do të thonë lloj lloj gjërash çdo ditë për mua, dhe unë do të mbroj të drejtën e tyre për ta bërë këtë, sepse lufta jonë për liri nuk ishte luftë vetëm për t’u çliruar nga okupimi, por për të jetuar të lirë. Pra, kemi luftuar që të mbrohet e drejta e secilit për të shprehur qëndrimet e saj e të tij edhe kur nuk pajtohemi me to, veçanërisht kur nuk pajtohemi. E megjithatë, për të ecur përpara, na duhet një mendim praktik - jo vetëm kritik. Duhet të pajtohemi e të gjejmë konsensus për gjërat më bazike. Pra, unitet i cili nuk e pamundëson kritikën dhe kritikë që nuk kalëron mbi unitetin”, tha kryeministri Kurti.



Por, fjalimi i kryeministrit Kurti ngjalli pakënaqësi te partitë politike opozitare të cilat braktisën sallën e parlamentit. Ata kritikuan kryeministrin Kurti se e shfrytëzoi ditën më të rëndësishme të shtetit të Kosovës për qëllimet e tij.



Përvjetori i 14 i pavarësisë së Kosovës po përshkohet me thirrjet për të gjetur një zgjidhje për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.



Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, në urimin e tij me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës tha se derisa pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës janë të pakthyeshme dhe të pacenueshme, ndërtimi i institucioneve demokratike dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë qytetarët kërkon këmbëngulje. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në krah të Kosovës ndërsa ajo punon për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për qytetarët e saj.





Në urimin e tij ai shkruan se Shtetet e Bashkuara presin që “Kosova me të drejtë të zërë vendin e saj përkrah fqinjëve në institucionet evropiane dhe euroatlantike”, ndërsa ritheksoi mbështetjen për bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian, si mënyrë për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve që në qendër ka njohjen e ndërsjellë.



Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008, nëntë vjet pasi ndërhyrja e NATO-s i dha fund luftës gati dyvjeçare që la pas vetes mbi dhjetë mijë të vrarë dhe mijëra të zhdukur.



Pavarësia e saj është njohur nga më shumë se 100 vende të botës, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila është përfshirë në bisedime me Kosovën në këmbim të afrimit më strukturat evropiane.





Por, edhe përvjetori i 14-të i pavarësisë e gjen Kosovën të fundit në rajon në proceset integruese dhe qytetarët e saj janë të vetmit në Evropën Juglindore, që nuk mund të udhëtojnë pa viza në vendet e zonës Shëngen.