Biden: Rusia do të mbahet përgjegjëse për sulmin e paramenduar rus ndaj Ukrainës

Presidenti Joe Biden e quajti sulmin rus ndaj Ukrainës “të paprovokuar dhe të pajustifikuar”. Shtetet e Bashkuara pritet të deklarojnë sanksione të ashpra shtesë ndaj Moskës dhe zoti Biden do t’u drejtohet së shpejti amerikanëve lidhur me sulmin rus.

“Presidenti Putin ka zgjedhur një luftë të paramenduar që do të sjellë një humbje jetësh dhe vuajtje njerëzore katastrofike. Rusia është përgjegjësja e vetme për vdekjen dhe shkatërrimin që do të sjellë ky sulm, dhe Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët e tyre do të përgjigjen të bashkuar dhe në mënyrë vendimtare. Bota do ta mbajë Rusinë përgjegjëse”, tha zoti Biden.