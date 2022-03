Ndërsa sulmet ruse po intensifikohen, ukrainasit kërkojnë strehim në Hungari

Ukrainasit po largohen në drejtim të kufijve të Bashkimit Evropian, me synimin që të kërkojnë strehim në vendet anëtare, duke përfshirë Hungarinë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Gabor Ancsin bisedoi me refugjatët ukrainas afër një pike hyrjeje përgjatë kufirit Hungari-Ukrainë.

Por, sulmi i Rusisë mbi Ukrainën ka çuar në largimin e qindra mijëra ukrainasve përgjatë kufirit me Hungarinë. Zëri i Amerikës bisedoi me Janan, një nënë 31 vjeçare, që së bashku me fëmijët u largua nga qyteti Bucha afër Kievit. Ajo tregon se ku e ka shtëpinë, që e la papritur dhe të cilën mund të mos e shoh më kurrë.

Me intensifikimin e sulmeve ruse dhe rritjen e dhunës, largimi drejt vendeve të sigurta po bëhet edhe më i vështirë me refugjatët që presin me ditë të tëra për të kaluar kufijtë. Vetëm pak ditë më parë, kjo ishte një nga rrugët më të lehta për të shpëtuar nga lufta, por kjo gjë po ndryshon me shpejtësi.