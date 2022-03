Gjykata e Tiranës, njeh Kuvendin e 11 dhjetorit, Berisha shkon në selinë e PD

Në Shqipëri, ish kryeministri Sali Berisha dhe përkrahësit e tij, hynë sot pasdite në selinë e Partisë Demokratike, pasi më herët Gjykata e Tiranës njohu sot zyrtarisht Kuvendin e thirrur prej tij më 11 Dhjetor, e për pasojë dhe vendimet që ky Kuvend mori. Përfaqësuesi ligjor i lëvizjes së zotit Berisha, Ivi Kaso tha se pas këtij vendimi, i vetmi organ zyrtar që përfaqëson Partinë Demokratike është Komisioni i Rithemelimit, i cili sipas tij do të drejtojë tanimë dhe juridikisht selinë e kësaj partie.

Zoti Enkeleejd Alibeaj, i cili drejton Partinë Demokratike pas dorëheqjes së zotit Basha, deklaroi se sipas tij vendimi i sotëm është i pazbatueshëm. “Është një vendim ndaj të cilit ne do të ushtrojmë një ankim. Kushtetuta shqiptare, kodet e procedurës civile, ligji “Për partitë politike”, përcakton që ndaj një vendimi që pasi zbardhet, madje edhe kur nuk zbardhet, brenda afatit 15 ditor ke të drejte që të paraqesësh ankim. Ne do të paraqesim një ankim. Vendimi merr formë të prerë, është i ekzekutueshëm vetëm kur shqyrtohet nga një instancë finale, vetëm nga Gjykata e Apelit”, deklaroi ai.

Por më vonë, atij por dhe sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi, iu desh të uleshin e të bisedonin me zotin Berisha, në selinë e Partisë Demokratike. “Në këtë diskutim kërkova angazhimin e tyre në procesin e bashkimit të PD, kontributin e tyre dhe të çdo demokrati. Mund të them se i gjeta të preokupuar për këtë proces, por natyrisht diferencat në mendime persistojnë. Ajo çka gjykoj unë është në detyrimin e të gjithë drejtuesve aktualë, është të dialogojnë, të debatojnë të diskutojnë në grupin parlamentar të PD. Komisioni i Rithemelimit ka besim të plotë të grupi parlamentar i kësaj partie dhe mesazhi më i mirë që mund të përcjellin deputetët është normalizimi i plotë i jetës së këtij grupi në interesin më të mirë të bashkimit të PD por dhe të vendit”, tha zoti Berisha duke theksuar se “Komisioni i Rithemelimit do të vendoset në selinë legjitime të përcaktuar nga statuti”.