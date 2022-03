Prodhuesi holandez i birrës Heineken tërhiqet nga Rusia

HAGË, HOLANDË - Prodhuesi holandez i birrës Heineken njoftoi të hënën se po tërhiqej nga Rusia, duke u bërë firma e fundit perëndimore që tërhiqet nga vendi pas sulmit të Ukrainës nga Moska.

Kompania e birrës tashmë kishte ndaluar shitjen dhe prodhimin e markës së saj Heineken në Rusi, si dhe pezulloi investimet dhe eksportet e reja në vend në fillim të këtij muaji.

“Jemi të tronditur dhe thellësisht të pikëlluar kur shohim se lufta në Ukrainë vazhdon të shpaloset dhe intensifikohet”, tha kompania Heineken në një deklaratë.

“Pas rishikimit strategjik të njoftuar më parë të operacioneve tona, kemi arritur në përfundimin se pronësia e biznesit të Heineken-it në Rusi nuk është më e qëndrueshme dhe as e zbatueshme në mjedisin aktual”, thuhet në deklaratë.

"Si rezultat, ne kemi vendosur të largohemi nga Rusia".

Kompania Heineken tha se do të synonte një "transferim të rregullt" të biznesit të saj te një pronar i ri në përputhje me ligjet ndërkombëtare dhe vendore dhe nuk do të përfitonte nga transaksioni, i cili do t'i kushtojë kompanisë 400 milionë euro (438 milionë dollarë) në tarifa të jashtëzakonshme.

Kompania tha se do të vazhdojë me operacione të reduktuara gjatë një periudhe tranzicioni për të reduktuar rrezikun e shtetëzimit dhe "të garantojë sigurinë dhe mirëqenien e vazhdueshme të punonjësve tanë".

“Në të gjitha rrethanat, ne garantojmë se pagat e 1800 punonjësve tanë do të paguhen deri në fund të vitit 2022 dhe do të bëjmë çmos për të mbrojtur punësimin e tyre në të ardhmen”.

Qindra firma perëndimore kanë mbyllur dyqanet dhe zyrat e tyre në Rusi që nga fillimi i luftës, një listë që përfshin kompani të famshme si Ikea, Coca-Cola dhe MacDonald's.