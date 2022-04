Guvernatori i Teksasit: Migrantët të dërgohen me autobus në Uashington

Guvernatori i Teksasit, republikani Greg Abbott, thotë se migrantët që kalojnë kufirin do të dërgohen me autobusë drejt kryeqytetit të Shteteve të Bashkuara, Uashington. Komenti i tij të mërkurën ishte një reagim ndaj Presidentit Joe Biden dhe Kongresit, lidhur me atë që zoti Abbot e quan dështim të qeverisë federale për të ndaluar fluksin e migrantëve që futen në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit me Meksikën.