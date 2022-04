Rusia thotë se ka goditur një fabrikë raketash në Kiev

Kievi u godit sot nga disa prej shpërthimeve më të fuqishme që janë dëgjuar që kur forcat ruse u tërhoqën nga ky rajon dy javë më parë. Moska tha se kishte goditur një fabrikë që prodhonte dhe riparonte raketa, përfshirë edhe raketa kundër anijeve.

Më herët ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se do të intensifikonte sulmet me raketa ndaj kryeqytetit ukrainas në përgjigje të atyre që i cilësoi diversione ushtarake të Ukrainës në territorin rus. Njoftimi vjen vetëm një ditë pasi Moska pësoi një disfatë simbolike therëse, me humbjen e anijes kryesore të flotës së saj në Detin e Zi.

Autoritetet ruse akuzuan Ukrainën për plagosjen e shtatë personave dhe dëmtimin e rreth 100 objekteve të banimit me sulme ajrore në Bryansk, një rajon në kufi me Ukrainën. Po kështu autoritetet në një rajon tjetër të Rusisë në kufi me Ukrainën, njoftuan të enjten se ishin bombarduar nga forcat ukrainase.

Me tërheqjen e trupave ruse për t'u përqendruar në një sulm në Ukrainën lindore, në Kiev, kanë nisur të shfaqen gradualisht disa shenja të jetës normale të paraluftës. Fillimi i bombardimeve mund t'i rikthejë banorët e kryeqytetit në vendstrehime.

Zyrtarët ukrainas nuk kanë konfirmuar se kanë goditur objektiva në Rusi dhe njoftimet nga autoritetet ruse nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Të enjten zyrtarët ukrainas thanë se forcat e tyre kishin goditur me raketa luftanijen kryesore ruse. Nëse ky pretendim është i vërtetë, do të shënonte një fitore të rëndësishme.

Kryqëzori “Moskva”, u fundos ndërsa po lundronte drejt portit, pasi kishte pësuar dëme të mëdha në rrethana që mbetën ende të debatueshme. Moska tha se anija ishte përfshirë nga një zjarr, por hodhi poshtë zërat se ajo ishte sulmuar. Shtetet e Bashkuara dhe zyrtarë të tjerë perëndimorë nuk mund të konfirmonin se çfarë e shkaktoi zjarrin.

“Moskva” mund të mbante 16 raketa me vetëdrejtim, me rreze të gjatë veprimi dhe dëmtimi i saj redukton fuqinë ruse të zjarrit në Detin e Zi.

Humbja e anijes luftarake ruse gjatë një agresioni që po shihet tashmë gjerësisht si një gabim historik i Moskës shihet gjithashtu si një humbje simbolike ndërsa trupat ruse po riorganizohen për një ofensivë në Ukrainën lindore.

Në fjalimin e tij të mbrëmjes një ditë më parë Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se populli i vendit të tij duhet të jetë krenar që i ka mbijetuar 50 ditëve sulm, ndërsa pushtuesit rusë, siç tha ai, mendonin se ukrainasit nuk do të rezistonin më shumë se pesë ditë.

Ndërkohë qyteti port i Mariupolit vazhdon ende t’i bëjë ballë një bllokade ruse shoqëruar me bombardime të pamëshirshme. Qyteti është shndërruar në simbol të rezistencës së vendosur ukrainase. Ndërsa janë shënuar më shumë se gjashtë javë që kur trupat ruse rrethuan qytetin, forcat ukrainase vazhdojnë të luftojnë kundër një ushtrie jashtëzakonisht më superiore se ajo.

Jashtë çdo parashikimi, rezistenca e ukrainasve ka prishur planet e Moskës, duke bllokuar një numër të madh forcash ruse e duke vonuar fillimin e një ofensive të planifikuar në zemrën industriale të Ukrainës lindore, Donbas. Marrja e Mariupolit do t'i siguronte Moskës një mundësi për të krijuar një korridor tokësor drejt gadishullit të Krimesë, të cilin Rusia e aneksoi në vitin 2014.