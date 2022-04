Kosova dhe Serbia – pa marrëveshje për targat e makinave

Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë dështuan të arrijnë një marrëveshje për përdorimin e targave të makinave, mospajtimet rreth të cilave nxitën tensione të larta në mes të dyja vendeve fundverën e kaluar.

I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, tha se i ka ftuar kryenegociatorët “të takohen sërish në ditët në vijim për të rënë dakord mbi rrugën përpara dhe për të vazhduar diskutimet për çështje të tjera aktuale. Ne presim që të gjithë të përmbahen nga veprimet, të cilat mund të rrezikojnë sigurinë në terren”, shkroi ai në rrjetin Twitter pas takimit të sotëm.

Të dyja palët që nga fillimi i tetorit i vitit të kaluar zbatojnë një marrëveshje të përkohshme sipas së cilës targave të makinave u vendosën fletë ngjitëse aty ku shihen simbolet shtetërore të të dyja palëve.

Dita e sotme ishte caktuar si afat për një marrëveshje përfundimtare rreth kësaj çështjeje.

Kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi tha se "është vendim politik që duhet ta marrin krerët e shtetit se si të ecim tutje, por nuk do të ketë asnjë veprim të menjëhershëm, do të ketë gjithçka të përgatitur mirë dhe të dakorduar edhe me komunitetin ndërkombëtar. Gjithçka do të jetë në funksion të vendosjes së rendit".

Kryenegociatori i Serbisë, Petar Petkoviç, tha se në mungesë të një marrëveshjeje të përhershme për targat, “marrëveshja e nënshkruar më 30 shtator është ende në fuqi. Duhet të jeni të qetë. Askush nuk duhet të shqetësohet. Marrëveshja për regjimin e letrave ngjitëse është ende në fuqi”.

Marrëveshja e përkohshme u arrit më 30 shtator pas disa ditësh trazirash në veriun e Kosovës ku grupe serbësh bllokuan rrugët për të kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit për përodirmin e targave.

I dërguari i Bashkimi Evropian për bisedimet Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, tha më herët gjatë ditës se përveç çështjes së targave po bisedohet edhe për zbatimin e marrëveshjeve të deritashme si dhe përgatitjen e një takimi të nivelit të lartë politik, që nuk ka ndodhur që nga korriku i vitit të kaluar.