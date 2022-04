Franca voton të dielën për presidentin e vendit

Të dielën francezët do të vëndosin se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i vendit. Presidenti Macron përballet në balotazh me rivalen e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, një përsëritje e skenarit të pesë viteve më parë. Për dy dekadat e fundit, qyteti i vogël Shatoda (Chateaudun), në jugperëndim të Parisit, ka shërbyer si tregues se për kë do të votojë pjesa tjetër e vendit. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Lisa Bryant, ishte në këtë qytet për biseduar me banorët se për cilin kadidat do të votojnë në balotazhin e së dielës.