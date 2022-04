SHBA: Nënpresidentja Harris e infektuar me COVID-19

“Kemi një sistem të rregullt testimi dhe nënpresidentja u testua këtë mëngjes, në përputhje me rregulloren. Ndërsa të tjerët, kushdo që do të jetë pranë presidentit, për të udhëtuar me të ose për takim në Zyrën Ovale, testohet po atë ditë”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki.

Zonja Harris u diagnostikua të njëjtën ditë që administrata njoftoi planet për të zgjeruar qasjen ndaj ilaçit Paxlovid, një pilulë antivirale e prodhuar nga firma Pfizer për të luftuar COVID-19, si edhe për të shtuar programet e testimit me synim trajtimin. Individët që testohen në klinika dhe farmaci dhe rezultojnë të infektuar, trajtohen me ilaçin për një periudhë pesë-ditore.

“Jo vetëm koordinimi brenda vendit, por edhe që të punohet ngushtë me vendet partnere në atë rajon, që nga Meksika e deri në Panama dhe Kolumbi, në mënyrë që të ketë një reagim më të mirë për t’u përballur me prurjet në të ardhmen. Jo vetëm lidhur me ligjin e emergjencës shëndetësore, por flukset e migracionit në të ardhmen, ndaj mendojmë se është një gjë e mirë”, thotë për Zërin e Amerikës Ariel Ruiz Soto me Institutin e Politikave të Migracionit.