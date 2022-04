Zgjedhjet në Francë, mësimet që mund të nxjerrin demokratët në SHBA

Zgjedhjet presidenciale në Francë nxorën në pah debatin mes nacionalizmit dhe globalizmit. Mbështetësit e globalizmit i dhanë fitoren për një mandat të dytë 5-vjeçar Presidentit Emanuel Macron, një aleat i ngushtë i Presidentit Joe Biden. Por çfarë mund të mësojnë Shtetet e Bashkuara nga zhvillimet e fundit në arenën politike franceze, ndërsa Partia Demokrate e zotit Biden përballet me zgjedhje të vështira në fund të vitit? Në zgjedhjet që do të mbahen me 8 nëntor do të votohet për të 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve dhe 35 vende nga 100 pëfaqësues që ka Senati amerikan.