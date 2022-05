Firma që ofron birrë kundrejt pagesës me bitcoin

Një kompani në San Françisko, në fazat e saj të para të krijimit, ka krijuar një birrë me krikëll që i lejon konsumatorët të paguajnë me monedha dixhitale. Firma Pubinno është tashmë e njohur për sistemin “Smart” të birrës kriko e cila ka në sfond sistemin e inteligjencës artificiale që mundëson sherbimin birrës përmes robotëve.

Paratë në dorë dhe kartat e kreditit nuk janë të nevojshme, pasi ky robot i birrës kriko pranon monedhën dixhitale bitcoin. Ky është novacioni i fundit nga kompania teknologjike Pubinno.

Mjafton skanimi i një kodi në telefon për të paguar birrën me kriptomonedhë. Përdoruesit duhet të kenë një aplikacion që përshtatet me Rrjetin Lightning, një teknologji që mundëson transaksionet e kriptomonedhave me shpejtësi të madhe dhe kosto të ulët.

“Këtë vit filluam të përshtatim produktet tona me teknologjinë blockchain, (sistem transasionesh për kriptomonedha) për të mundësuar tregtimin e produkteve dhe birrës sonë me monedha dixhitale. Rrjeti tejet i shpejtë mundëson që transanksionet të kryhen brenda dy sekondave”, thotë Can Algul, shef ekzekutiv dhe bashkëthemelues i firmës Pubinno.

Rubineti i birrës, ose krikoja robotike, është vënë në përdorim në qendrën kërkimore të kompanisë në Stamboll. Që nga vitit 2016, ky sistem përdoret nëpër restorante në 30 qytete dhe pesë shtete, ndërsa së fundmi është shtuar pagesa me kriptomonedha.

Por krikoja robotike është përdorur në një festival dhe ka plane që të ofrohet edhe për festivale të tjera në Evropë gjatë sezonit veror.

“Kjo teknologji u jep mundësinë konsumatorëve të birrës të marrin pijen e tyre nga një robot, duke patur parasyshë pandeminë. Përfitimi tjetër është se pronarët e lokaleve paguajnë pothuajse një përqindje të vogël ose zero si rezultat i transanksioneve të shpejta me kripto. Si dhe ulet kostoja e punës në restorant”, thotë zoti Agul.

Ky bar në Stamboll përdor sistemin “Smart Tap” të kompanisë Pubinno. Firma ka dyzuar inteligjencën artificiale dhe robotikën për të menaxhuar krikon dhe fuçitë e birrës. Komponentët robotikë kanë aftësitë për të rregulluar sasinë e shkumës së birrës në gota. Firma pohon se kjo teknologji mund të kursejë deri 20% të fuçisë.

Popullariteti i kriptomonedhave është shtuar ndjeshëm, ndërsa zyrtarët në të gjithë botën përpiqen të gjejnë një mënyrë rregullatore mes frikës për një kërcënim të stabilitetit financiar dhe humbjeve që mund të pësojnë konsumatorët.

Mbështetësit e monedhave dixhitale thonë se teknologjia mundëson transanksione më të shpejta dhe transparente. Por skeptikët shqetësohen se kriptomonedhat mund të përdoren për aktivitete të paligjshme dhe dëmtojnë mjedisin, për shkak të fuqisë së madhe kompjuterike të nevojshme për c të përpunuar transanksionet.

“Bitcoin po revolucionarizon sistemin financiar, një lloj i ri paraje. Teknologjia bitcoin është shumë e rëndësishme për sistemin tonë monetar sepse po vuajmë nga sistemi konvencional dhe çdo dhjetë vite përballemi me inflacion të lartë”,thotë Enes Ozkan, ekonomist dhe studiues i kriptomonedhave në Universitetin e Stambollit.

Muajin e kaluar, Shtetet e Bashkuara shtuan masat e mbikëqyrjes së qeverisë mbi kriptomonedhat, ndërsa ligjvënësit e Bashkimit Evropian ranë dakord për hartimin e projekteve për monedhat dixhitale.

Firma Pubbino po përpiqet të jetë në pararojë nëse një ditë transaksionet me Bitcoin bëhen një alternativë e qendrueshme përballë metodave tradicionale të pagesave.