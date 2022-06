Ish kryebashkiaku i Vorës, Kajmaku i arrestuar në Itali për drogë

Ish kryebashkiaku i qytetit të Vorës në Shqipëri, Agim Kajmaku, është arrestuar në Grottamare një qytezë në krahinën e Ascoli Piceno-s në Itali, nën dyshimet e trafikut të drogës. Kajmaku dhe nipi i tij u kapën pasi rezulton të kenë fshehur pako me kokainë, në disa vazo bimësh të blera në një fidanishte të zonës. Sipas policisë italiane bëhet fjaë për të paktën 20 kilogramë, vlera e të cilave kap afro 1 milion euro.

Lajmi për Kajmakun u bë i ditur sot në Shqipëri, nga mediat, ndonëse arrestimi i tij në Itali ka ndodhur në javën e fundit të muajit maj. Burime të policisë shqiptare po ashtu konfirmuan kapjen e tij nga autoritetet italiane.

Kajmaku pati një histori të gjatë me drejtësinë shqiptare, pak pasi ai u zgjodh në krye të Bashkisë së Vorës, në vitin 2019, në një garë pa konkurrentë, pasi opozita i kishte bojkotuar zgjedhjet. Por një sërë dokumentesh të publikuara më pas nga Partia Demokratike, për të kaluarën e tij, çuan fillimisht në shkarkimin e tij nga posti, dhe pastaj dhe kërkesën për arrestim.

Kajmaku rezultoi se ishte arrestuar në Greqi nën akuzën e falsifikimit të parave, nën një emër tjetër, dhe se këtë fakt nuk e kishte deklaruar në fomularin e dekriminalizimit. Ish kryebashkiaku e mohoi fillimisht akuzën, por kur shenjat e gishtërinjve vërtetuan se bëhej fjalë për të njejtin person, dorëzoi vendimin e Gjykatës së Janinës e cila e kishte shpallur të pafajshëm.

Kërkesa për arrestimin e tij erdhi për shkak se u dyshua se kishte firmosur shkarkimin e dy nënkryetarëve të Bsshkisë, në një kohë kur ai vetë ishte shkarkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për muaj të tërë ai qëndroi në arrati, derisa u arrestua, ndërsa ishte shtruar në një spital privat për mjekim, në fillim të korrikut të vitit 2020. Por një ditë më pas, masa e arrestit u konvertua në “detyrim paraqitje”. Në shkurt të këtij viti, Gjykata e Tiranës, pushoi çështjen e hapur ndaj tij dhe prokuroria u detyrua që të bënte ankim në Apel.

Lajmi për arrestimin e Kajmakut në Itali, u pasua me reagime të menjëhershme nga opozita e cila drejtoi gishtin e përgjegjesisë mbi kryeministrin Edi Rama. “Kurioz jam të dëgjoj se çfarë do thotë sot shefi i Rilindjes, për një trafikant droge që e bëri kryetar bashkie, siç bëri shumë të tjerë, deputetë e drejtues të lartë të pushtetit të tij. Nuk pres as të skuqet e as të zverdhet, sepse është i nxirë faqje të gjithëve nga raportet e DASH dhe ODHIR! Denoncimet e PD në të gjitha rastet për të inkriminuarit e tij janë vërtetuar dhe është provuar se pushteti i tij, është pushtet i marrë me kriminelë e trafikantë droge dhe me votat e non gratave të tij”, shkruajti në Facebook, kryetari i grupit parlamentar demokrat Enkelejd Alibeaj.

Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka rimarrë drejtimin e PD-së, u shpreh, po në një status në Facebook, shoqëruar me vlerësimet e kryeministrit Rama për Kajmakun gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2019, se “njëri pas tjetrit, miqtë e tij po përfundojnë në qeli, ndërkohë që me papërgjegjshmërinë më të madhe ky njeri nuk ka marrë kurrë përgjegjësitë që i takojnë në menyrë të drejtpërdrejtë. Këtu nuk bëhet fjalë për veprime individuale, por për inkriminim kokë e këmbë të Edi Ramës dhe qeverisë së tij”.