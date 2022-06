Presidenti Biden nënshkruan ligjin që garanton më shumë mbrojtje nga dhuna me armë

Presidenti Joe Biden nënshkroi të shtunën në ligj një masë dypartiake që garanton më shumë mbrotje nga dhuna me armë zjarri, reforma e parë e madhe në nivel federal lidhur me armët, në tre dekada. Nënshkrimi erdhi disa ditë pas një vendimi të Gjykatës së Lartë që zgjeron të drejtat lidhur me armët e zjarrit.

"Kjo është ditë tejet e rëndësishme", tha zoti Biden në Shtëpinë e Bardhë, me në krah bashkëshorten e tij, Zonjën e Parë Jill Biden. "Do të shpëtojmë shumë jetë", shtoi ai.

Në një vendim të saj të enjten Gjykata e Lartë u shpreh se Kushtetuta amerikane e mbron të drejtën e një individi për të mbajtur një pistoletë në publik për vetëmbrojtje. Kontrolli i armëve ka qenë prej kohësh një çështje përçarëse në vend. Megjithë disa përpjekje për të vendosur kontrolle të reja mbi shitjet e armëve, ato kanë dështuar herë pas here.

Ligji i ri përfshin dispozita që do të ndihmojnë shtetet t'i mbajnë armët e zjarrit, larg nga duart e atyre personave që konsiderohen rrezik për veten apo të tjerët, si dhe bllokon shitjen e armëve të zjarrit, atyre personave që janë dënuar për abuzim me partnerët e tyre edhe pse nuk janë të martuar. Po ligji nuk ndalon shitjet e armëve të sulmit ose të karikatorëve me kapacitet të lartë.

Ligji ndërmerr disa hapa lidhur me kontrollin e së shkuarës së një personi, duke lejuar qasjen për herë të parë në informacione për krime të rëndësishme të kryera nga të miturit. Ai gjithashtu nuk lejon shitjen e armëve personave të dënuar për dhunë në familje.

Presidenti Biden tha se për të shënuar nënshkrimin e këtij ligji, do të organizonte një takim në korrik kushtuar viktimave të dhunës me armë.

"Mesazhi i tyre (familjeve të viktimave)për ne ishte, bëni diçka, dhe ne sot e bëmë", tha ai.

Presidenti ripërsëriti kritikat ndaj vendimit të njoftuar të premten nga Gjykata e Lartë, i cili zhvesh nga mbrotja kushtetuese të drejtën për abort, duke ia lënë këtë çështje në dorë shteteve për të vendosur.

Ai tha se administrata e tij do të përqëndrohej në mënyrën se si shtetet do të reagonin pas këtij vendimi, e do të sigurohej që ato të mos shkelnin ligje të tjera.

"Gjykata e Lartë ka marrë disa vendime të tmerrshme", tha zoti Biden. "Jill dhe unë e dimë se sa i dhimbshëm dhe dëmtues është ky vendim për shumë amerikanë. "Ne do të ndërmarrim veprime për të mbrojtur të drejtat e grave dhe shëndetin riprodhues", shtoi presidenti.