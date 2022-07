Metaverse, e ardhmja në një univers virtual

Metaverse mendohet se do të jetë zhvendosja e madhe dixhitale e së ardhmes – një hapësirë tredimensionale ku njerëzit do të bëjnë pazar, do të luajnë dhe do të shkojnë në koncerte. Korrespondetja e Zërit të Amerikës, Michelle Quinn, i hedh një vështrim kësaj të ardhmeje të mundshme dhe formës që ajo mund të marrë.

“Është një mënyrë për t’u përfshirë në një botë të krijuar virtualisht që për momentin ofron pak gjëra, por mund të ofrojë shumë më tepër në të ardhmen”, jep përkufizimin e tij piloti Derrick Stamos, i cili është regjistruar në Metaverse.

Kompanitë e teknologjisë, punonjësit e marketingut dhe fantazistët po e përdorin termin “Metaverse” për të përshkruar një zhvendosje të madhe dixhitale të së ardhmes, një vend ku bota reale dhe bota dixhitale do të ndërthuren shumë më tepër se tani. Mos ndoshta do të jetë diçka më shumë se kaq?

“Tani po dëgjojmë vetëm të pëshpëritet për një Metaverse dhe ka shumë pak material për të thënë se kjo do të jetë e ardhmja. Mendoj se jemi në fazën e rrahjes së mendimeve, se si duhet të shëmbëllejë”, thotë Sayon Deb, nga Shoqata e Konsumatorëve të Teknologjisë.

Metaverse, një term fantastiko-shkencor, nënkupton se njerëzit do të ndërveprojnë në një botë gjithëpërfshirëse tre-dimensionale dhe jo më në një botë ekranesh si ajo që përjetojmë sot.

“Nuk është thjesht që do të shohim video apo një realitet virtual në ekrane, por do të jetë një mbulesë e vërtetë dixhitale mbi të gjithë botën tonë”, thotë zoti Deb.

“Është fantastike që Metaverse përçon mesazhin se gjithçka është e ndërlidhur. Është një lloj interneti në të cilin futesh më këmbë”, thotë Catherine Allen, nga kompania “Limina Immersive”.

Ndër kompanitë që kanë investuar shumë në Metaverse është kompania Facebook. Madje, Mark Zuckerberg ia ndryshoi emrin kompanisë vitin e kaluar në Meta. Rishtazi, ai inauguroi edhe një dyqan të quajtur Meta, në jug të San Françiskos.

Vizitorët provojnë aty paisjet për realitetin virtual, luajnë dhe marrin një shije fillestare se si mund të jetë Metaverse.

“Ndoshta doni të shkoni në Hënë? E vështirë që ta bëjnë njerëzit këtë. Por në Metaverse, për pak sekonda je në Hënë”, thotë Jun Lee, që vizitoi dyqanin “Meta”.

“Nuk mendoj të kem parë akoma diçka që të të ndryshojë jetën apo realitetin. Nuk e di se çfarë forme do të merrte diçka e tillë, por jam vërtet i interesuar se çfarë do të jetë”, thotë vizitori Mark Kwan.

Seth Nuzum imagjinon se mund t’i japë ndjesinë se do të jetë së bashku me shokët, në internet.

“Do të doja të isha në një mjedis të përbashkët duke biseduar me shokët për mbi katër orë. Nëse do më jepet ky lloj niveli përfshirjeje të menjëhershme, si p.sh. nga dhoma ime ose kudo tjetër, kjo do të ishte një gjëja më tërheqëse për mua”, thotë ai.

Ndërsa Metaverse po shoqërohet me ekzaltim, por edhe skepticizëm dhe pikëpyetje, njerëzit po analizojnë se çfarë forme do të marrë jeta e tyre dixhitale në të ardhmen.