Zyrtarët ushtarakë ukrainas dhe rus zhvillojnë bisedimet e para pas disa muajsh

Kiev, Ukrainë (AP) - Ministri i Jashtëm ukrainas thotë se eksportet e grurit nga portet e vendit të tij nuk do të rifillojnë pa marrë garanci sigurie për pronarët e anijeve, pronarët e ngarkesave dhe Ukrainën si një komb i pavarur.

Zyrtarët ushtarakë nga Rusia dhe Ukraina zhvilluan të mërkurën bisedimet e para ballë për ballë mes qeverive të tyre pas disa muajsh. Ata u takuan në Stamboll për të diskutuar një plan të Kombeve të Bashkuara për dërgimin e grurit të bllokuar ukrainas në tregjet botërore përmes Detit të Zi.

Duke folur për agjencinë Associated Press përpara takimit në Turqi, Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba tha se çdo marrëveshje duhet të sigurojë që Rusia "do t'i respektojë këto korridore, nuk do të hyjë fshehurazi në port dhe nuk do të sulmojë portet." Zoti. Kuleba tha gjithashtu se ushtria e Ukrainës po "planifikon dhe përgatitet për çlirimin e plotë" të qyteteve dhe zonave të pushtuara nga Rusia pranë bregut të Detit të Zi. Forcat ukrainase tashmë kanë shtuar aktivitetin e tyre për të rimarrë territorin në jug, ndërsa Rusia është përqendruar në Ukrainën lindore.

I pyetur për mundësinë e negociatave për t'i dhënë fund luftës që filloi kur Rusia sulmoi Ukrainën fqinje më 24 shkurt, ministri i jashtëm tha se bisedimet e paqes nuk kishin gjasa të ndodhnin së shpejti.

“Rusia vazhdon të jetë në gjendje lufte dhe nuk po kërkon negociata me mirëbesim. Ata po kërkojnë një mënyrë për të na bërë të zbatojmë ultimatumet e tyre, gjë që nuk do të ndodhë”, tha zoti Kuleba, i cili u bë ministër i jashtëm i Ukrainës në mars 2020.

Moska po përpiqet të bëjë një aneksim de fakto të Khersonit, Mariupolit dhe qyteteve të tjera të pushtuara duke futur një kurrikulë shkollore ruse, duke bërë biznes në monedhën ruse dhe duke u ofruar ukrainasve pasaporta ruse, tha ai.

“Kam shumë besim se pasi këto territore të çlirohen, shumica dërrmuese e njerëzve do t'i djegin në heshtje pasaportat ruse,” tha ministry Kuleba.

Ndërkohë, Ukraina po këmbëngul për një tërheqje të plotë të forcave ruse si kusht për t'i dhënë fund konfliktit, tha ai.

41 vjeçari Kuleba, babai i të cilit ishte një diplomat karriere në Ukrainë, ka shërbyer më parë si zëvendëskryeministër i ngarkuar me përpjekjet e vendit për të krijuar lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Ai është autor i një libri të vitit 2019 mbi dezinformimin me titull “Lufta për realitetin. Si të fitoni në botën e falsifikimeve, të vërtetave dhe komuniteteve.”

Gjatë luftës tokësore dhe ajrore të Rusisë në Ukrainë, zoti Kuleba ka qenë i dyti pas presidentit Zelenskyy në përcjelljen e mesazhit dhe nevojave të vendit të tyre për një audiencë ndërkombëtare, qoftë përmes postimeve në Twitter apo takimeve me zyrtarë të huaj.

Vendosmëria e tij për të kërkuar më shumë armë nga jashtë dhe për ta portretizuar Rusinë si një agresor të pabesë pasqyrohet në mbështetjen publike për rezistencën e vendosur të Ukrainës.

Ministri i Jashtëm pranoi se Ukraina pësoi humbje të konsiderueshme të trupave pasi Kremlini përqendroi ofensivën e tij ushtarake në Donbas, një rajon industrial pranë kufirit rus, ku forcat e Moskës kanë fituar gradualisht terren.