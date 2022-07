Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miraton propozimin francez

Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi të shtunën propozimin francez që pritet t’i hapë rrugën Shkupit për çeljen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

68 ligjvënës votuan në favor të propozimit. Deputetët e opozitës maqedonase u larguan nga seanca para se të bëhej votimi. Miratimi u prit me duartrokitje në sallën e parlamentit.

Debati zgjati për tre ditë dhe u përshkua nga tensione të shpeshta midis deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe partisë nacionaliste “E Majta” nga njëra anë dhe atyre të Lidhjes Social Demokrate në pushtet, nga ana tjetër.

Opozita akuzon qeverinë për tradhëti kombëtare dhe heqje dorë nga gjuha, identiteti dhe historia kombëtare maqedonase dhe thotë se “propozimi francez synon bullgarizimin e popullit maqedonas”.

Vendimet e votuara të shtunën në parlament do t’i dërgohen qeverisë për miratim.

Pas kësaj, sipas pritjeve, Këshilli Evropian do të mbajë një konferencë të shpejtë ndërqeveritare në të cilën do t’i hapet drita e gjelbër çeljes së bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për anëtarësim në BE.

Megjithatë, propozimi francez lë të kuptohet se bisedimet për Maqedoninë e Veriut do të bëhen në dy faza.

Pas fazës së parë, Shkupi do të duhet të ndryshojë Kushtetutën për njohjen e pakicës bullgare në të. Ky shikohet si një proces i vështirë dhe jo lehtësisht i arritshëm për shkak të mungesës së dy të tretës së votave në parlament nga koalicioni i shumicës parlamentare.