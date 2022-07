Presidenti Biden rezulton pozitiv për COVID-19

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden rezultoi pozitiv për COVID-19 të enjten dhe ka "simptoma shumë të lehta", tha Shtëpia e Bardhë.

Zoti Biden, 79 vjeç, do të vazhdojë të punojë dhe ka filluar të trajtohet me ilaçin antiviral Paxlovid, sipas sekretares së tij të shtypit, Karine Jean-Pierre.

"Ai është i vaksinuar katër herë kundër Covid-19 dhe ka simptoma shumë të lehta," tha ajo përmes një deklarate.

“Në përputhje me udhëzimet e Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ai do të izolohet në Shtëpinë e Bardhë dhe do të vazhdojë të kryejë detyrat e postit gjatë kësaj kohe”, vazhdon deklarata e Shtëpisë së Bardhë.

Zonja Jean-Pierre tha se presidenti Biden kishte folur me stafin e tij me telefon dhe do të vazhdojë të marrë pjesë në takime në distancë derisa të shërohet.

Shtëpia e Bardhë, ndërkohë do të japë informacione të rregullta për shëndetin e presidentit, tha zonja Jean-Pierre.