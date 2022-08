Kurti: Nuk mund të ketë një rend ndryshe në veri e ndryshe në pjesën tjetër të Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha të mërkurën se Serbia panevojshëm dhe krejt artificialisht është duke përshkallëzuar retorikën dhe veprimet në fushën e sigurisë, ndërsa po kërcënon qytetarët serbë për të penguar integrimin e tyre.

Ai i bëri këto komente gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës ku foli për herë të parë lidhur me bisedimet e javës ë kaluar me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç në Bruksel, por pa përparim drejt një zgjidhjeje për çështjen e reciprocitetit për dokumentet e identifikimit dhe targave të automjeteve, që çuan në tensione në fillim të këtij muaji.

Presidenti serb akuzoi Kosovën për refuzimin e çdo kompromisi ndërsa theksoi se qëllimi i vetëm i Prishtinës është shfuqizimi i çdo gjëje që ka të bëjë me shtetin serb dhe përndjekja e serbëve nga Kosova.

Kryeministri Kurti tha sot se “pala serbe pa nevojshëm dhe krejt artificialisht është duke eskaluar sikurse retorikën ashtu edhe veprimet në fushën e sigurisë, kjo bashkë me kërcënimet e vazhdueshme të qytetarëve të Kosovës që duan të mbështesin vendimet legjitime të Republikës së Kosovës. Si e tillë, kjo përbën cenim të drejtpërdrejtë, si të sigurisë nacionale ashtu edhe të rajonit në tërësi. Mendoj se këto kërcënime synojnë që padrejtësisht të krijojnë epërsinë në negociata, duke kërcënuar Bashkimin Evropian por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Mbretërinë e Bashkuar, me tensione në të ardhmen. Kërcënimet me largim eventual të qytetarëve tanë të minoritetit serb nga institucionet e Kosovës përbëjnë dominim të narrativës së kriminelëve si Milan Radoiçiç e jo të atyre që integrimin e shohin si opsionin primar”, tha ai.

Kryeministri Kurti tha se gjatë bisedimeve në Bruksel, pala serbe nuk ka pasur angazhim dhe propozime konkrete.

“Në rastin më të mirë mund të thuhet se ka pasur kushtëzime për trajtim asimetrik brenda marrëveshjeve ekzistuese. Marrëveshja e lirisë së lëvizjes nuk bazohet në etni apo gjini por në vendin e qëndrimit, si e tillë ajo nuk bën dallim në mes të qytetarëve në veri apo jug të Kosovës”, tha ai duke nënvizuar se ka pasur propozim që të rikthehen targat e automjeteve me akronimin KS, neutrale ndaj statusit politik të Kosovës.

“Natyrisht nuk mund të promovojmë një rend të ndryshëm për një pjesë të territorit që do të kujdeseshim siç kërkon pala serbe për vazhdimin e prezencës e Serbisë në Kosovë apo që akomodojnë kërkesat e grupeve kriminale të cilat e synojnë dëmtimin e shtetit të Kosovës, kjo nuk është e mundur”, tha ai.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në takimin e 18 gushtit ka paraqitur një propozim me gjashtë pika për mënyrën se si do të duhej të duket marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai tha se propozimi i tij përfshin njohjen e ndërsjellë, përballjen me të kaluarën, bashkëpunimin në të ardhmen, trajtimin e pakicave dhe rishikimin e marrëveshjeve të deritashme.

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë vënë në përpjekje për të siguruar përparim drejt një marrëveshjeje që do të shmangte tensionet në terren, të cilat pasuan reagimet serbe ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e reciprocitetit mbi përdorimin e dokumenteve të identifikimit dhe targave të makinave.

I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe i dërguari evropian për bisedimet Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, po qëndrojnë këtë javë në Prishtinë dhe në Beograd në kuadër të këtyre përpjekjeve.