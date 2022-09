Ekspertët komentojnë arsyet e kontrollit në Mar-a-Lago

Ekspertët e shohin si një zhvillim të rëndësishëm deklaratën e Departamentit të Drejtësisë në mbrëmjen e së martës, ku thekohet se kontrolli i FBI-së në rezidencën e ish-presidentit Donald Trump në Florida, u krye pasi dyshohej se dokumente sekrete të qeverisë amerikane ishin "fshehur dhe hequr" për të penguar hetimin. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Cindy Saine, njofton.

Një fotografi e publikuar bashkë me një dosje të Departamentit të Drejtësisë tregon dokumente të klasifikuara të shpërndara në dyshemenë e një zyre në shtëpinë e ish-presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago, ku shihet qartë se për çfarë dokumente të rëndësishme, të klasifikuara si “tepër sekret” bëhet fjalë, thotë një eksperte për Zërin e Amerikës.

((Kimberly Wehle, American University Law Professor)) ((Skype Courtesy))

“Dokumentet që shihen në fotografi, duken qartë se janë të etiketuara me shkronja portokalli se janë informacione sekrete. Ish presidenti ka argumentuar, ose sugjeruar se ai i kishte deklasifikuar ato. Por ato nuk kanë shenjën e deklasifikimit. Dhe sigurisht pa atë shenjë, pa atë dallim, i gjithë argumenti nuk është bindës, pasi njerëzit duhet të dine çfarë është sekrete dhe çfarë jo”, thotë Kimberly Wehle, profesore e drejtësisë në Universitetin Amerikan.

Kontrolli i paparalajmëruar i FBI-së më 8 gusht në Mar-a-Lago erdhi pasi një nga avokatët e zotit Trump kishte njoftuar autoritetet në qershor, se të gjitha dokumentet e klasifikuara ishin kthyer. Departamenti i Drejtësisë tha se avokati i Trumpit, që kishte bërë këtë pohim, “nuk i kishte lejuar zyrtarët në qershor që të hapnin, ose të shikonin, se çfarë përmbanin kutitë që mbetën në Mar-a-Lago, duke mos i dhënë asnjë mundësi qeverisë të konfirmonte nëse kishin mbetur dokumente të tjera me shenjën “sekret” në banesë”.

Një tjetër ekspert shpjegon përse ky mund të jetë një problem i madh për Trumpin dhe avokatët e tij.

((Bradley P. Moss, National Security Attorney)) ((Skype Courtesy))

“Ajo që e rëndon situatën më tej dhe që për mendimin tim mund të rezultojë në ngritjen e një aktakuze, ishte kundërshtimi, fshehja dhe pengimi i autoriteteve. Shpërndarja e dokumentave në të gjithë Mar-a-Lagon, njoftimi zyrtar tek FBI-ja në qershor se nuk kishte dokumenta të tjera dhe fakti që FBI-ja arriti të identifikojë me prova se kishte më shumë dokumenta dhe se ekipi i Trumpit po i fshihte ato, e rëndojnë situatën”.

Zoti Moss i tha Zërit të Amerikës se ai beson se zoti Trump mund të përballet me akuza penale për dokumentat, por ai nuk mendon se një aktakuzë është e pashmangshme.

((Bradley P. Moss, National Security Attorney)) ((Skype Courtesy))

“Aktakuza nuk ngrihet nëse nuk ke një çështje të fortë dhe nuk i ke të gjitha provat. Nuk mendoj se janë ende në atë pikë, por besoj se do të jenë brenda pak muajsh”.

Departamenti i Drejtësisë ka të ngjarë të marrë në konsideratë implikimet politike të ngritjes së akuzave ndaj një ish-presidenti, por nga ana tjetër ka shqetësime të sigurisë kombëtare, thotë ekspertja Wehle.

((Kimberly Wehle, American University Law Professor)) ((Skype Courtesy))

“Gjëja më e rëndësishme përpara FBI-së dhe me sa duket CIA-s dhe pjesëve të tjera të aparatit të sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara është, ‘sa të kompromentuar jemi? Sa serioze është kjo shkelje? A ka hequr Donald Trumpi dokumente nga Mar-a-Lago? A ka dokumente shtesë për të cilat nuk i dimë, që ai ende i ka?’ Dhe pyetja e madhe: A u mundësoi ai qasje kundërshtarëve tanë të huaj?”

Ish presidenti ka mohuar të ketë bërë shkelje, por nuk ka shpjeguar përse mori kaq shumë dokumente të klasifikuara nga Shtëpia e Bardhë. Në postimet në rrjetet sociale, ai ka sulmuar Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-në, duke thënë pa asnjë provë se kontrolli në shtëpinë e tij ishte i motivuar politikisht.

((NAT SOUND JOE BIDEN))

"Now it's sickening to see the new attacks on the FBI.”

Presidenti Joe Biden i ka dënuar sulmet që disa republikanë kanë bërë FBI-së, duke thënë se ata janë agjentë të zbatimit të ligjit, jetët e të cilëve po rrezikohen thjesht sepse po bëjnë punën e tyre. Presidenti Biden ka thënë gjithashtu se do t'ia lërë hetimin e dokumenteve të Trumpit tërësisht në dorë të Departamentit të Drejtësisë.