Ish-presidenti Trump përforcon teoritë konspirative QAnon

Ish-presidenti Donald Trump po përqafon dhe po mbështet gjithnjë e më shumë teorinë e konspiracionit QAnon, edhe pse numri i ngjarjeve të frikshme të botës reale të lidhura me lëvizjen, po rritet. Duke përdorur platformën e tij "Truth Social", zoti Trump ripostoi këtë javë një imazh të tij me mbishkrimin "Stuhia po vjen." Në botën e QAnon-it, stuhia i referohet fitores përfundimtare të ish-presidentit, kur kundërshtarët e tij supozohet se do të gjykohen dhe ndoshta do të ekzekutohen. Është ndër dhjetra postime të fundit të lidhura me lëvizjen Q nga ish-presidenti republikan. Ekspertët që studiojnë teoritë e grupit QAnon thonë se zoti Trump mund të përpiqet të mbledhë pas vetes mbështetësit e tij më të vendosur, ndërsa hetimet për sjelljen e tij përshkallëzohen.

Ndërsa zoti Trump mendon një tjetër kandidim për presidencën dhe është bërë gjithnjë e më i sigurt në procesin e zgjedhjeve paraprake republikane për në Kongres, veprimet e tij tregojnë se ai jo vetëm nuk po distancohet nga politika, por po e mirëpret përfshirjen përsëri.

Ai ka publikuar dhjetëra postime të fundit të lidhura me Q, ndryshe nga viti 2020, kur ai pretendoi se megjithëse nuk dinte shumë për QAnon, ai nuk mund të hidhte poshtë teorinë e tij të konspiracionit.

I pyetur mbi teoritë e QAnon-it se Trumpi gjoja po e shpëton kombin nga një kult satanik i trafikantëve të seksit të fëmijëve, ai pretendoi të mos dinte gjë për grupin kur pyeti: "A supozohet të jetë diçka e keqe?"

Postimet e fundit të Trumpit kanë përfshirë imazhe që i referohen vetes si një martir që lufton kriminelët, psikopatët dhe të ashtuquajturin shtet i korruptuar.

Edhe kur postimet e tij nuk i janë referuar drejtpërdrejt teorisë së konspiracionit, Trumpi ka përkrahur përdoruesit që e bëjnë këtë. Një analizë e Associated Press zbuloi se nga gati 75 llogari që Trumpi ka ripostuar në profilin e tij të Truth Social muajin e kaluar, më shumë se një e treta e tyre kanë promovuar grupin QAnon duke shpërndarë sloganet, videot ose imazhet e lëvizjes. Rreth 1 në 10 përfshijnë gjuhën e përdorur nga QAnon ose lidhje në biografinë e tyre të profilit.

Në fillim të këtij muaji, Trumpi zgjodhi një këngë të lëvizjes QAnon për të mbyllur një tubim në Pensilvani. E njëjta këngë shfaqet në një nga videot e fushatës së tij të fundit dhe titullohet "WWG1WGA", një akronim i përdorur si një thirrje për adhuruesit e lëvizjes .

Ish-presidenti mund të jetë duke kërkuar solidaritet me mbështetësit e tij më besnikë në një kohë kur ai përballet me hetime në rritje dhe sfidues të mundshëm brenda partisë së tij, sipas Mia Bloom, një profesore në Universitetin Shtetëror të Xhorxhias, e cila ka studiuar QAnon dhe së fundi ka shkruar një libër për grupi.

Në Truth Social, llogaritë e lidhura me QAnon e përshëndesin Trumpin si një hero dhe shpëtimtar dhe poshtërojnë Presidentin Joe Biden duke e krahasuar atë me Adolf Hitlerin ose djallin. Kur Trumpi ndan përmbajtjen, ata urojnë njëri-tjetrin. Disa llogari tregojnë me krenari se sa herë Trump i ka "ri-postuar" në biografitë e tyre.

Duke përdorur gjuhën e tyre për t'iu drejtuar drejtpërdrejt mbështetësve të QAnon-it, ish-presidenti Trump po u thotë atyre se ata kanë pasur të drejtë gjatë gjithë kohës dhe se ai ndan misionin e tyre sekret, sipas Janet McIntosh, një antropologe në Universitetin Brandeis që ka studiuar përdorimin e gjuhës dhe simboleve nga QAnon.

Ajo gjuhë gjithashtu i lejon atij të mbështesë besimet e tyre dhe shpresën e tyre për një kryengritje të dhunshme pa e thënë shprehimisht këtë, thotë studiuesja, duke përmendur postimin e tij të fundit për "stuhinë" si një shembull veçanërisht të frikshëm.

"Stuhia po vjen" është stenografi për diçka vërtet të errët që ai nuk po e thotë me zë të lartë," tha zonja McIntosh. "Kjo është një mënyrë që ai të nxisë dhunën pa bërë thirrje në mënyrë eksplicite për të. Ai është princi i mohimit të besueshëm."

Zonja Bloom parashikoi që Trumpi më vonë mund të përpiqet të tregtojë mallra të lidhura me levizjen Q ose ndoshta t'u kërkojë ndjekësve të QAnon të dhurojnë fonde për mbrojtjen e tij ligjore.

Pavarësisht nga motivi, tha zonja Bloom, është një veprim i pamatur që ushqen një lëvizje të rrezikshme.

Një listë në rritje e episodeve kriminale është lidhur me njerëz që kishin shprehur mbështetje për teorinë e konspiracionit, për të cilën zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë paralajmëruar se mund të shkaktojë më shumë dhunë.

Mbështetësit e QAnon-it ishin midis atyre që sulmuan dhunshëm Kapitolin në 6 janar 2021.

Platformat kryesore të mediave sociale, duke përfshirë YouTube, Facebook dhe Twitter kanë ndaluar përmbajtjet e lidhura me QAnon-in dhe kanë pezulluar ose bllokuar llogaritë që synojnë ta përhapin atë. Kjo ka detyruar shumë nga aktivitetet e grupit në platforma që kanë më pak mbikqyrje, duke përfshirë Telegram, Gab dhe platformën e Trumpit, Truth Social.