Qeveria e re italiane do të jetë pro NATO-s, pro-Evropës, thotë Meloni

ROMË - Giorgia Meloni, e cila pritet të jetë kryeministrja e ardhshme e Italisë, sfidoi të mërkurën partnerëve të saj të koalicionit të krahut të djathtë, duke thënë se qeveria e saj e re do të jetë pro NATO-s dhe plotësisht pjesë e Evropës.

Deklarata e saj erdhi pasi aleati i saj konservator Silvio Berlusconi përsëriti simpatinë e tij për presidentin rus Vladimir Putin dhe akuzoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy për shkaktimin e luftës.

Në një deklaratë të formuluar ashpër, zonja Meloni tha se çdo parti që nuk pajtohet me linjën e saj të politikës së jashtme nuk duhet të bashkohet me qeverinë, e cila do të fillojë nga puna javën e ardhshme.

"Italia me ne në qeveri nuk do të jetë kurrë lidhja e dobët e Perëndimit," tha ajo.

Zonja Meloni e ka mbrojtur me vendosmëri Ukrainën që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkurt dhe ka mbështetur sanksionet perëndimore kundër Moskës.

"Për një gjë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë e qartë. Unë synoj të drejtoj një qeveri me një linjë të qartë dhe të drejtë të politikës së jashtme," tha ajo. Kushdo që nuk është dakord me këtë gur themeli nuk mund të jetë pjesë e qeverisë.

Berlusconi, 86 vjeç, është një mik i vjetër i Putinit dhe në një regjistrim audio të publikuar të martën, ai u zbuloi parlamentarëve nga partia e tij Forza Italia se ishte në kontakt me presidentin rus dhe kishte shkëmbyer "letra të ëmbla" dhe dhurata.

Në një regjistrim të dytë, të publikuar nga agjencia e lajmeve LaPresse të mërkurën, Berlusconi tha se Ukraina kishte prishur një marrëveshje paqeje të vitit 2014, e cila ishte krijuar për t'i dhënë fund një lufte separatiste nga rusisht-folësit. në rajonet e Ukrainës lindore, Donetsk dhe Luhansk.

Duke përsëritur akuzat e bëra nga Putini, të cilat janë mohuar nga Ukraina, Berlusconi tha se zoti Zelenskyy e përkeqësoi situatën shumë më tepër kur erdhi në pushtet në vitin 2019.

Zoti Berlusconi përsëriti gjithashtu një pohim se Putini ishte përkulur ndaj presionit të brendshëm dhe kishte pushtuar Ukrainën vetëm për të krijuar një qeveri të re "me njerëz të mirë me logjikë".

Të martën, pasi u publikua regjistrimi i parë, Forza Italia tha se pikëpamja e Berlusconit për luftën ishte "në përputhje me pozicionin e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara".

Megjithatë, kundërshtarët janë mbështetur në regjistrimet binjake për të akuzuar Berlusconin për minimin e besueshmërisë së zonjës Meloni.

"Komentet e Berlusconit janë shumë të rënda dhe të papajtueshme me qëndrimet italiane dhe evropiane," tha Enrico Letta, kreu i Partisë Demokratike të qendrës së majtë.