Pedagogët në ditën e katërt të protestës. Qeveria: Nuk ka më rritje pagash tani

Në Tiranë, sindikata e universiteteve protestoi sot për të katërtën ditë me bojkotim të procesit mësimor, duke kërkuar rritje të pagës si dhe të fondeve për kërkim shkencor.

Pedagogët folën për gjendje të rëndë financiare të universiteteve, por qeveria nga ana e saj ka deklaruar se autonomia e universiteteve u krijon atyre hapësirat për të rritur vetë pagat dhe shpërblimet pasi të thithin projekte dhe financime.

Sindikatat e universiteteve, pedagogë, administrata dhe stafet ndihmëse akademike vazhduan sot protestën e tyre me bojkotim të procesit mësimor, duke kërkuar rritje 50 për qind të pagave, shtim të fondeve për kërkim shkencor, transparencë të financave universitare, shpërblime për laborantët e rrezikuar gjatë punës, shpërblimet për vjetërsinë mbi 15 vjet punë në përputhje me titujt dhe gradat shkencore.

Kjo është dita e 4 që ata po protestojnë para fakulteteve dhe në sheshin para Universitetit të Tiranës, duke theksuar se kërkesat e përsëritura prej disa vitesh në peticionin e tyre me 9 pika janë minimale, se pagat e tyre janë më të ulëtat në rajon, se gjendja financiare e universiteteve për kërkim shkencor është aktualisht e vështirë, dhe se në këto kushte nuk mund të funksionojë si duhet procesi mësimor.

“Ne do të qëndrojmë dhe nuk do të lejojmë që punonjësit e universitetet dhe vet universitetet të nëpërkëmben. Ne nuk do të lejojmë që universitetet publike të quhen si ndërmarrje që të dalin në treg. Ne do të vazhdojmë qëndresën tonë dhe për t’i shpjeguar publikut, që duam universitete publike, ku përgjegjësia për mbajtjen e tyre të jetë e institucioneve qeveritare, sepse taksapaguesit paguajnë qeverinë që të përdorë paratë e tyre në mënyrë të drejtë”, thotë Aleksandër Kovaçi, drejtues i Sindikatës së Universiteteve.

Në tubimin e sotëm e morën fjalën shumë pedagogë, që folën për vështirësitë financiare gjatë vitit akademik, të cilave u janë shtuar edhe krizat e fundit, shtrenjtimi i jetesës në çdo aspket, ndërsa pagat kanë mbetur ato të para shumë vitesh, ndërsa u shtoi vetëm 7 për qind pagën, baras me një indeksim inflacioni.

Organizatorët bënë thirrje të mblidhen asambletë e universiteteve dhe fakulteteve nga dekanët dhe të zgjedhur të tjerë për një analizë më të detajuar të gjithë shqetësimeve të tyre financiare dhe organizative gjatë punës shkencore.

Pedagogët ftuan edhe studentët, që të sjellin kërkesat e tyre pranë sindikatës së universiteteve.

“Këshillat studentore ftohen të bëjnë mbledhjet e tyre përkatëse, jo vetëm për solidarizim ndaj çështjes tonë, por edhe që të sjellin opinionin e tyre, shqetësimet e tyre, si dhe listën e tyre të çështjeve, që kanë nevojë të trajtohen”, thotë profesor Ardian Isufi nga Universiteti i Arteve.

Por qeveria po qëndron fort në pikëpamjen se rritje uniforme pagash nuk mund të ketë dhe se universitetet kanë autonominë e mjaftueshme, që të sigurojnë vetë burime të ardhurash me projekte dhe financime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit për të shtuar pagat dhe shpërblimet e tyre.

Kryeministri Edi Rama shkroi sot në Tuiter se kjo është “protestë e një pakice pedagogësh”, dhe se “një rritje e mëtejshme e pagave nuk do të ndodhë deri kur të vijë radha e natyrshme, pas pensionistëve në fundvit dhe pas daljes nga dimri, kur do të bëjmë bilancet e kostove të mburojës së energjisë elektrike, edhe për familjet e pedagogëve që mbrohen nga qeveria”.

Të dhëna jozyrtare për procesin mësimor në universitete flasin për një shtrirje të konsiderueshme të bojkotit nga ana e sindikatave dhe pedagogëve në protestë.

Megjithatë në disa universitete dhe fakultete procesi mësimor po zhvillohet diku në mënyrë të rregullt dhe diku tjetër në mënyrë të pjesshme.

Ministrja e arsimit vizitoi sot Universitetin e Mjekësisë dhe atë të Sporteve në kryeqytet si dhe universitetin e Elbasanit për të dëshmuar auditoret e mbushura me studentë në disa prej universiteteve, që nuk i janë bashkuar protestës së sindikatave.

Këto të fundit bënë të ditur se protesta vazhdon, edhe pse nga qeveria, përveç rritjes së pagës në fillim të tetorit, nuk ka ndonjë shenjë për bisedime mbi peticionin e tyre.