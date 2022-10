Kryeministri grek: Gati t’i shtrijmë dorën e miqësisë Turqisë

Greqia është gati t’i shtrijë dorën e miqësisë fqinjes dhe rivales së saj në rajon, Turqisë, tha kryeministri grek të enjten, edhe pse akuzoi presidentin turk se po nxit ndjenjat anti-greke në vendin e tij.

Tensionet janë përshkallëzuar mes dy aleatëve të NATO-s, që ndahen për një seri çështjesh dhe që kanë qenë në prag të luftës tre herë në 50 vitet e fundit.

“Dëshiroj që edhe pse me vonesë, fqinjët tanë të zgjedhin rrugën e uljes së tensioneve, ligjit, bashkëjetesës në paqe, pa shpërthime retorikash dhe me veprime konstruktive”, tha kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis pas takimit me kancelarin gjerman, Olaf Scholz, në Athinë.

“Nga ana ime, ata do të kenë gatishmërinë për të shtrirë doren e miqësisë. Nuk kemi më kohë për arsye të panevojshme që nxisin tension”, tha zoti Mitsotakis, duke shtuar se mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen ne mënyrë paqësore. “Kjo është ajo që do populli ynë, që duan njerëzit në Greqi, që duan njerëzit në Turqi, kjo është ajo që do e gjithë Europa”.

Mosmarrëveshjet midis Greqisë dhe Turqisë përfshijnë kufijtë detarë në Egje dhe Mesdheun lindor që prekin të drejtat e kërkimit për naftë e gaz. Turqia ka sulmuar gjithashtu Greqinë për prezencë ushtarake në ishujt lindorë grekë, që sipas saj, është në shkelje të traktateve ndërkombëtare.

Greqia kundërshton duke u shprehur se kërcënohet drejtpërdrejtë nga Turqia, e cila ka një prani të konsiderueshme ushtarake në bregdetin turk përballë ishujve dhe ka reaguar me tmerr ndaj deklaratave të zyrtarëve turq që kanë lënë të kuptohet se sovraniteti i disa ishujve të banuar grekë mund të kontestohet.

“Vendet partnere në NATO nuk mund të vënë në pikëpyetje sovranitetin e njërit apo tjetrit shtet”, tha Scholz në konferencën e përbashkët me Mitsotakis pas takimit. “Të gjitha çështjet duhet të zgjidhen mbi bazën e dialogut dhe ligjit ndërkombëtar. Ne jemi shumë dakord për këtë”.

Mitsotakis tha se “ishte për të ardhur vërtet keq që Presidenti Recep Tayyip Erdogan po ndjek një udhë pa krye duke helmuar popullin e tij me gënjeshtra kundër Greqisë. Sepse fqinjët dhe aleatët tanë e dinë se ishujt greke nuk janë kërcënim për askënd”.

Kancelari gjerman tha se ishte "në interes të të gjithë fqinjëve" shfrytëzimi i të gjithë potencialit ekonomik të Mesdheut. “Gjatë bisedimeve mu krijua përshtypja se Greqia është shumë e gatshme ta bëjë këtë. Ne mundemi dhe duhet ta besojmë këtë".