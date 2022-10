Garat kryesore të zgjedhjeve për Kongresin amerikan

Më 8 nëntor votuesit amerikanë do të zgjedhin anëtarët e rinj të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit, që do të përcaktojnë se cila parti do të ketë kontrollin e tyre. Siç shpjegon korrespondentja e Zërit të Amerikës, Katherine Gypson, vetëm një pjesë e vogël e garave në të gjithë vendin do të vendosin nëse demokratët do të mbeten në pushtet apo nëse republikanët do të fitojnë shumicën.