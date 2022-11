Ish-mjeshtri i kamuflazhit në CIA, tashmë ndihmon njerëzit me proteza

Për gati tre dekada, Robert Barron, ka krijuar proteza silikoni për njerëzit që kanë humbur gjymtyrët, apo pjesë të fytyrës, për shkak të një sëmundjeje apo një lëndimi.

Ndër pacientët e tij kanë qenë persona që i kanë mbijetuar kancerit apo vetëvrasjes, dhe madje edhe një vajzë e vogël të cilës i kishte këputur veshin një rakun.

Zoti Barron ka krijuar dhe rikrijuar fytyra gjatë gjithë jetës së tij.

Karriera e tij filloi në vitet 1960, kur punonte si ilustrues për një revistë të Marinës së Shteteve të Bashkuara.

Më pas filloi punë në CIA, ku vuri në përdorim aftësitë e tij artistike për të krijuar replika të dokumentave.

Në vazhdim ai u bë ekspert për kamuflazhin, duke punuar me paruke, maska dhe proteza të specializuara.

Kur u largua nga CIA në vitin 1993, ai e kishte të qartë se si t’i vinte në përdorim aftësitë e fituara gjatë jetës së tij profesionale.

“Nëse mundesh të ndryshosh identitetin e dikujt, atëherë mund t’iu rikthesh identitetin edhe atyre që kanë pësuar shpërfytyrim”, thotë zoti Barron.

Gjatë 30 viteve të punës, ai ka ndihmuar mijëra pacientë. Një ndër pacientët e tij është Wayne Gearhart nga Virxhinia Perëndimore. Zoti Gearhart është i mbijetuar nga kanceri, prej të cilit humbi edhe hundën.

“Kisha një tumor brenda hundës dhe nëse nuk do ishte hequr, do të përhapej. Prandaj, u desh të hiqnin të gjithë hundën që të siguroheshin se ishte hequr i gjithë tumori. Por, do ta ndreqim këtë fundjavë! Kur të largohem që këtu, do të jem duke buzëqeshur”, thotë zoti Gearhart.

Detyra kryesore e zotit Barron është të krijojë proteza të posaçme dhe me pamje realiste. Prandaj përshtatja është pjesë thelbësore e punës së tij; deri edhe ngjyra e protezës duhet të përshtatet në mënyrë perfekte me ngjyrën e lëkurës së pacientit. Zoti Barron thotë se e mësoi punën nga mjeshtra si artisti i makiazhit në Hollivud, John Chambers, i cili punoi për filmin e vitit 1968 “Planeti i majmunëve”, si dhe punoi herë pas here edhe për CIA-n.

“Realizmi është teknika ideale për ta bërë diçka që të duket ashtu siç duhet. Veshi, syri, hunda, fytyra”, thotë zoti Barron.

Ai kujton se si në një moment zoti Chambers e ftoi të punonte në Hollivud, por ai iu përgjigj negativisht ftesës. Ai thotë se burimi kryesor i gëzimit dhe frymëzimit të tij janë pacientët e vërtetë, që ia kanë nevojën shumë më tepër se aktorët e Hollivudit.

Ai vazhdon të shfrytëzojë aftësitë e perfeksionuara në agjensinë kryesore amerikane të zbulimit për të ndihmuar njerëzit në jetën e përditshme.