Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kritikon Britaninë për “diskriminim” pas komenteve për imigrantët

Kryeministri shqiptar Edi Rama kritikoi qeverinë britanike të mërkurën për "diskriminim" ndaj shqiptarëve, pasi Sekretarja e Brendshme e Britanisë përmendi veçanërisht shqiptarët, për rolin e tyre në imigrimin e paligjshëm në vend.



Kalimet me barka të vogla përmes kanalit të Lamanshit janë bërë një problem i madh për ministrat e Mbretërisë së Bashkuar, të cilët ishin zotuar se Brexit do të sillte kontrolle më të forta të migracionit.



Sipas statistikave të qeverisë britanike, qytetarët nga Shqipëria tani përbëjnë grupin më të madh të vetëm që kalojnë kanalin me varka të vogla.



Në një sërë mesazhesh të postuara në llogarinë e tij personale në Twitter, zoti Rama tha se zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar kanë qenë aktivisht "diskriminues" ndaj shqiptarëve.



"Veçimi i shqiptarëve (siç bënë disa turpërisht kur luftuan për Brexit) si shkaktarë të krimit në Britani dhe problemeve kufitare e bën të lehtë retorikën, por injoron faktet e vështira," shkruan kryeministri Rama në Twitter.



"Shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar punojnë shumë dhe paguajnë taksa. Mbretëria e Bashkuar duhet të luftojë bandat e krimit të të gjitha kombësive dhe të ndalojë së përdoruri diskriminimin për të justifikuar dështimet e politikave," shton ai.



Kritika ndaj Sekretares së Brendshme për komentet për “pushtim” nga imigrantët



Sekretarja e Brendshme e Britanisë, Suella Braverman, u kritikua ashpër për cilësimin e ardhjes së migrantëve përmes kanalit të Lamanshit me varka si "pushtim", gjatë një debati të nxehtë në Dhomën e Komuneve në fillim të javës.



Zonja Braverman iu referua kalimeve me varka të vogla të hënën si "pushtimi i bregdetit tonë jugor" dhe tha se "imigrimi i paligjshëm është jashtë kontrollit".

Zëvendësi i saj, Ministri i Emigracionit Robert Jenrick, u distancua nga komentet e saj të martën.



"Në një punë si e imja duhet t’i zgjedhësh me shumë kujdes fjalët," i tha ai televizionit Sky News. "Dhe nuk do t'i demonizoja kurrë njerëzit që vijnë në këtë vend në kërkim të një jete më të mirë."



Kryeministri Rishi Sunak, i cili emëroi zonjën Braverman pasi ai mori detyrën javën e kaluar, i tha kabinetit të tij të martën se Britania "do të jetë gjithmonë një vend zemërgjerë dhe mikpritës," tha zëdhënësi i tij.



Braverman ka veçuar azilkërkuesit shqiptarë, duke thënë se shumë meshkuj të rritur shqiptarë që kërkojnë azil në Britaninë e Madhe janë paraqitur si fëmijë.



"Nëse laburistët do të ishin në krye, ata do të lejonin të gjithë kriminelët shqiptarë të vinin në këtë vend, do të lejonin të gjitha varkat të vinin në Britaninë e Madhe, ata do të hapnin kufijtë tanë dhe do të minonin totalisht besimin e britanikëve se ne mund kontrollojmë sovranitetin tonë," u tha ajo deputetëve.

Në përgjigje të pyetjeve para parlamentit zonja Braverman tha se duhet përshpejtuar procesi i shqyrtimit dhe të realizohet “largimi i shtetasve shqiptarë".



Në përgjigje të një komenti nga deputeti konservator Craig Mackinlay, i cili tha se “asnjë shqiptar i vetëm nuk duhet të pranohet si refugjat”, zonja Braverman tha se ai ka të drejtë.



“Shqipëria nuk është një vend i shkatërruar nga lufta dhe është shumë e vështirë të argumentohet se kërkesat për azil janë legjitime", tha ajo.



Deputetëve britanikë iu tha së fundmi se 12,000 shqiptarë kishin mbërritur në vend pasi kaluan Lamanshin deri më tani këtë vit, krahasuar me vetëm 50 në 2020.



Kushte të vështira në qendrat për azilkërkuesit



Duke reaguar në parlament ndaj kritikave se nuk kishte marrë parasysh këshillat ligjore lidhur me ndalimin e zgjatur të migrantëve në një qendër azili në Britaninë jugore, zonja Braverman tha se sistemi aktual është "jofunksional" dhe "jashtë kontrollit".



"Le të ndalojmë së pretenduari se ata janë të gjithë refugjatë në gjendje të vështirë, i gjithë vendi e di se kjo nuk është e vërtetë," tha ajo.



Ajo e mbrojti vendimin e saj për mbajtjen e mijëra vetëve në një qendër migrantësh në Kent pasi disa nga kolegët e saj e akuzuan atë për injorimin e qëllimshëm të këshillave ligjore për transferimin e njerëzve nga qendra në hotele.



Kushtet në qendrën në Manston në Kent u cilësuan javën e kaluar nga Kryeinspektori i Pavarur i Kufijve dhe Imigracionit David Neal si "shumë të mjera".



Në qendër duhet të strehohen rreth 1,500 emigrantë për më pak se 24 orë në të njëjtën kohë, kjo shifër është mëse dyfishuar. Një familje afgane thotë se ka qenë atje për 32 ditë.



Departamenti i Brendshëm ka thënë se shumica e të ndaluarve në Manston janë shqiptarë.



Numri i imigrantëve që kanë shkuar në Britani përmes Lamanshit ka arritur nivele rekord, duke shkaktuar vonesa në aplikimet për azil dhe duke rritur kostot për sa i përket strehimit dhe shërbimeve të tjera sociale.



Grupet shqiptare të bandave të krimit të organizuar besohet të jenë ndër aktorët kryesorë në kontrabandimin e migrantëve përmes Kanalit në Britani, nga Evropa veriore.



Në fillim të kësaj jave, oficerët britanikë dhe belgë të zbatimit të ligjit thanë se kishin arrestuar tre persona të dyshuar si pjesë e një rrjeti të trafikut të shqiptarëve.