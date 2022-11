SHBA: Shitje rekord në internet, pavarësisht inflacionit të lartë

Amerikanët shpenzuan një shifër rekord prej 9.12 miliardë dollarësh në internet gjatë asaj që njihet si e 'Premtja e Zezë', dita menjëherë pas festës së Falenderimeve, e cila çel sezonin e blerjeve me rastin e festave në Shtetet e Bashkuara me ulje drastike çmimesh. Sipas një raporti të publikuar të shtunën të kompanisë 'Adobe Analytics', shpenzimet në internet u rritën me 2.3% edhe pse konsumatorët po përballuan me trysninë e inflacionit të lartë. Duket se blerësit nuk i kanë shpëtuar dot tundimit të zbritje të mëdha të ofruara në çdo gjë, nga telefonat inteligjentë tek lodrat.

'Adobe Analytics', e cila mat tregtinë elektronike duke analizuar blerjet në faqet e internetit, ka qasje në të dhënat që mbulojnë blerjet në 85% nga 100 kompani kryesore që tregtojnë në internet në Shtetet e Bashkuara.

'Adobe Analytics' kishte parashikuar që shitjet gjatë kësaj dite të rriteshin në një masë modeste prej 1%.

Një ditë që gjithashtu shoqërohet me ulje të mëdha çmimesh është ajo që njihet si 'Cyber Monday', e hëna e parë pas festës së Falenderimeve. 'Adobe' parashikon që edhe e hëna të shënojë një volum të madh blerjesh, me amerikanët që pritet të shpenzojnë rreth 11.2 miliardë dollarë.

Pritshmëritë ishin që konsumatorët të dyndeshin në dyqane pas kufizimeve që kishte shkaktuar më parë pandemia, por mëngjesi i së premtes tregoi më pak lëvizje se zakonisht në qendra tregtare, me përjashtime në disa pjesë të vendit.

Amerikanët përdorën telefonat inteligjentë për të bërë blerje dhe sipas 'Adobe', blerjet në celular përfaqësonin 48% të të gjitha shitjeve në internet gjatë ditës së premte.