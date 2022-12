Senati miraton një ligj për të shmangur një grevë të punonjësve të hekurudhave

Senati ndërmori një veprim të shpejt për të shmangur një grevë të punonjësve të hekurudhave që administrata Biden dhe udhëheqësit e biznesit thonë se do të dëmtonte shumë ekonominë.

Senati miratoi një ligj të enjten që e bënë ligjërisht të zbatueshme një marrëveshje mes kompanive hekurudhore dhe drejtuesve të sindikatave në shtator. Kjo marrëveshje ishte refuzuar prej disa nga 12 sindikatat e përfshira, duke krijuar mundësinë e një greve. Ligji u miratua nga Senati me 80 vota pro dhe 15 kundër. Votimi në Senat ndodhi një ditë pasi Dhoma e Përfaqësuesve e kishte miratuar marrëveshjen e shtatorit.

Ligji tani pritet të nënshkruat nga Presidenti Joe Biden.

Demokratët dhe disa republikanë kanë shprehur indinjatën për mungesën e lejes së paguar për arsye mjekësore për punonjësit e hekurudhave.

Një grevë hekurudhore do të paralizonte pothuajse 30% të transportit të mallrave, do të nxiste inflacionin tashmë në rritje dhe do t'i kushtonte ekonomisë amerikane deri në 2 miliardë dollarë në ditë, si edhe do të bllokonte miliona pasagjerë.

Kompanitë hekurudhore dhe Dhoma e Tregtisë e SHBA-së kundërshton ndryshimin e marrëveshjes për kontratën që u arrit në shtator kryesisht në bazë të rekomandimeve të një bordi të caktuar nga zoti Biden.

Biden vlerësoi të hënën kontratën e propozuar që përfshin një rritje të pagave prej 24% gjatë pesë viteve dhe pesë pagesa vjetore prej 1,000 dollarësh, dhe i kishte kërkuar Kongresit ta vinte në efekt marrëveshjen pa asnjë modifikim.

Marrëveshja tentative nuk parashikon leje mjekësore afatshkurtër, pasi sindikatat kërkuan 15 ditë dhe kompanitë hekurudhore ofruan një ditë.