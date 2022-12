Indonezia drejt shpalljes vepër penale të seksit jashtë martese

Ndër rishikimet më të diskutueshme të kodit penal janë nenet që do të penalizonin me deri në një vit burg marrëdhëniet intime jashtë martesës, do ta bënin të jashtëligjshme bashkëjetesën mes çifteve të pamartuara, fyerjen e presidentit dhe shprehjen e pikëpamjeve që bien ndesh me ideologjinë kombëtare, të njohur si Pancasila.