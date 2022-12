Shqipëria firmos kontratë për blerjen e 6 dronëve Bayraktar

Në Tiranë, qeveria shqiptare nënshkroi sot një kontratë me kompaninë turke Baykar, për blerjen prej saj të 6 dronëve ushtarakë Bayraktar. Firmosja u bë gjatë një ceremonia të veçantë në prani të kryeministrit Edi Rama, ministrit të Mbrojtjes Niko Peleshi, si dhe përfaqësuesve të kompanisë turke, përfshirë, drejtuesin e saj ekzekutiv Lütfü Haluk Bayraktar.

“Ne do nënshkruajmë për paketën e plotë. Tre dronët që do të vijnë së pari, do të jenë të armatosur dhe do të jenë të gatshëm për çdo rast, ku dhe kur dhe shpresoj të mos ndodhë kurrë, por nuk jetojmë në kohë fort të sigurta, kur pra dhe ku siguria jonë kombëtare të jenë nën kërcenim, në këtë rast do të jemi gati për luftë, por ndërkohë ato do të jenë gati dhe për një gamë të plotë aktivitetesh që do të jenë mjaft dobiprurëse për mirëqeverisjen në vend”, deklaroi kryeministri Rama

Ai shpjegoi më tej se “dronët do të na ndihmojnë që të montojmë trafikun, do të na ndihmojnë për të ndjekur personat e kërkuar, pra do t’i shërbejnë dhe policisë dhe për të monitoruar tërësisht territorin dhe të arrijnë kapacitet të fjalës së fundit për të luftuar kultivimin e narkotikëve në terren, për të monitoruar zjarret dhe pyjet e po kështu për të vazhduar dhe për të siguruar që lufta kundër ndërtimeve të paligjshme, gjithashtu dhe shfrytëzimit të pronave ndonjëherë si të thuash në dëm të pronës publike dhe ndonjëherë në dëm të personave privatë të vazhdojë”.

Vlera e kontratës nuk është bërë e ditur nga autoritetet, por gjatë një interviste të para disa kohëve kryeministri Rama kishte deklaruar se "për qëllimet që kemi dhe për shërbimin që do të na bëjnë janë absolutisht me çmim të arsyeshëm". Autoritetet shpjeguan se kontratao përfshin dhe trajnimet e personelit shqiptar, si dhe paketën e mirëmbajtjes së dronëve, Bayraktar, të cilët u bënë veçanërisht të famshëm, nga efikasiteti i tyre, në rezistencën që Ukraina po i bën agresionit rus ndaj saj. Për këtë arsye kërkesa nga shtete të ndryshme për t’u pajisur me këto lloj dronësh ka ardhur në rritje. Kësaj situate ju referua dhe kryeministri Rama kur falenderoi në mënyrë të veçantë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, me të cilin prej vitesh ai ka ushqyer një marrëdhënie të ngushtë. “Presidenti Erdogan presidentin Erdogan, ka qenë thelbësor në këtë proces sepse të gjithë ne e dimë që kur vjen fjala për mjetet pa pilot, “bajraktar” apo dronët siç njihen sot, nuk ka të bëjë vetëm me të pasurit e parave, por ka të bëjë dhe me faktin që të jesh i aftë që të kalosh edhe të hysh, të kalosh e të shtysh në radhë sepse radha është shumë e gjatë dhe nga ana tjetër është fakti i të qenit nga ana e duhur”, u shpreh zoti Rama duke nënvizuar faktin se të dy vendet janë anëtare të Nato-s.