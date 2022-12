Mes kërcënimeve nga Kina, Tajvani zgjat shërbimin e detyrueshëm ushtarak

Tajvani do të zgjasë shërbimin e detyrueshëm ushtarak në një vit nga katër muaj që e ka aktualisht, për shkak të kërcënimit në rritje nga Kina, tha të martën presidentja Tsai Ing-wen. Vendimi do të hyjë në fuqi duke filluar prej vitit 2024.

Vendimi vjen ndërsa Kina ka rritur trysninë ushtarake, diplomatike dhe ekonomike, për të avancuar pretendimet e saj mbi Tajvanin, përfshirë misionet pothuajse të përditshme të forcave ajrore kineze pranë ishullit gjatë tre viteve të fundit.

Presidenti Tsai tha se Tajvani dëshironte paqen, por duhej të ishte në gjendje të mbrohej.

“Për sa kohë që Tajvani do të jetë i fortë, ai do të jetë shtëpia e demokracisë dhe lirisë në të gjithë botën dhe nuk do të bëhet një fushë beteje”, tha presidenti Tsai në një konferencë me gazetarë, duke njoftuar vendimin për të zgjatur periudhën e rekrutimit, një vendim që e cilësoi si "jashtëzakonisht e vështirë”.

Sistemi aktual ushtarak, duke përfshirë rezervistët është joefikas dhe i pamjaftueshëm për të përballuar kërcënimin ushtarak në rritje të Kinës, veçanërisht nëse ajo fillon një sulm të shpejtë kundër nesh, shtoi ajo.

“Tajvani dëshiron t'i tregojë botës se mes demokracisë dhe diktaturës, ne besojmë fort në demokraci. Mes luftës dhe paqes, ne këmbëngulim për paqen. Le të tregojmë guximin dhe vendosmërinë për të mbrojtur atdheun tonë dhe për të mbrojtur demokracinë”.

Rekrutët do t'i nënshtrohen stërvitjeve më intensive, bazuar edhe në udhëzimet luftarake të përdorura nga forcat amerikane dhe operimin e armëve më të fuqishme mes tyre raketa anti-ajrore “Stinger” dhe raketa antitank, tha zonja Tsai.

Tajvani është ankuar për vonesa në dërgesat e armëve të SHBA-së këtë vit, duke përfshirë “Stingers”, por presidentja Tsai tha se situata po përmirësohej pas diskutimeve me Uashingtonin.

Misioni amerikan në Tajvan përshëndeti njoftimin për reformën në sistemin ushtarak të rekrutimit.

“Angazhimi i Shteteve të Bashkuara ndaj Tajvanit dhe hapat që Tajvani ndërmerr për të rritur aftësitë e tij vetëmbrojtëse kontribuojnë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit përgjatë ngushticës së Tajvanit dhe brenda rajonit”, tha Instituti Amerikan në Tajvan.

Ekipi i sigurisë i zonjës Tsai, duke përfshirë zyrtarë të nivelit të lartë nga ministria e mbrojtjes dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, kanë rishikuar sistemin ushtarak të Tajvanit që nga viti 2020, tha një zyrtar i informuar për këtë çështje për agjencinë e lajmeve “Reuters”.

Taipei, i cili refuzon pretendimet për sovranitet të Pekinit ndaj Tajvanit, raportoi të hënën ndërhyrjen më të madhe të forcave ajrore kineze në zonën e mbrojtjes ajrore të ishullit, me 43 avionë kinezë që kaluan një zonë jozyrtare neutrale midis dy palëve.

Kina gjithashtu organizoi lojëra luftarake pranë Tajvanit në muajin gusht pas vizitës së kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Nancy Pelosi, në Taipei.

Kina, një 'shqetësim i madh'

Qeveria e Tajvanit thotë se vetëm populli tajvanez mund të vendosë për të ardhmen e tij.

“Sjelljet e ndryshme të njëanshme të Kinës janë bërë një shqetësim i madh për sigurinë rajonale”, tha zyrtari, i cili mori pjesë në diskutimin e nivelit të lartë të sigurisë.

Rekrutët do të ngarkohen me ruajtjen e infrastrukturës kryesore, duke u mundësuar forcave të rregullta të përgjigjen më shpejt në rast të ndonjë përpjekjeje nga Kina për të pushtuar, tha ministria e mbrojtjes në të njëjtën konferencë për shtyp.

Chieh Chung, studiues në Fondacionin e Politikave Kombëtare, një institut me seli në Taipei, vlerësoi se zgjerimi mund të shtojë nga 60,000 deri në 70,000 pjesëtarë shtesë në vit për forcat e armatosura që momentalisht ka 165,000 pjesëtarë.

Megjithatë, edhe pas zgjatjes, periudha e shërbimit do të jetë më e shkurtër se 18 muajt që banorët e Koresë së Jugut janë të obliguar t’i kryejnë. Koreja Jugore përballet me një Kore të Veriut armiqësore dhe të armatosur me armë bërthamore.

Presidentja Tsai po mbikëqyr një program të gjerë modernizimi, duke përkrahur idenë e “luftës asimetrike” për t'i bërë forcat e ishullit më të shkathëta dhe më të vështira për t'u sulmuar.

Më parë është raportuar se Shtetet e Bashkuara kanë ushtruar trysni ndaj Tajvanit që të modernizojë ushtrinë në mënyrë që cdo sulm i mundshëm ndaj saj të jetë më i vështirë. Presidentja Tsai tha se nuk kishte pasur presion nga Uashingtoni për këto reforma.

Veprimet e Kinës ndaj ishullit që pretendon se është territor i saj, si dhe lufta në Ukrainë kanë nxitur debatin brenda Tajvanit, se si të forcohet mbrojtja.

Presidentja Tsai tha se nga kjo luftë ishin marrë disa mësime, të cilat janë përfshirë në reformat e mbrojtjes së Tajvanit. Ajo vuri në dukje se aftësia e Ukrainës për t’u përballur me forcat shumë më të mëdha ruse i kishte dhënë kohë komunitetit ndërkombëtar për të ofruar ndihmë.